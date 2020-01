Superman & Lois - 1. sezon oficjalnie zamówiony. Kiedy premiera?

Fani Arrowverse w chwili obecnej żyją przedziwnymi zdarzeniami, które mogliśmy oglądać w finałowych odsłonach ostatniego crossoveru - więcej o tej sprawie przeczytacie choćby tutaj. Wygląda na to, że cały projekt cieszy się tak wielkim powodzeniem wśród Amerykanów, iż stacja The CW zamierza go tylko poszerzać. Ujawniono więc już oficjalnie, że zamówiony został 1. sezon nowego serialu, Superman and Lois. W tytułowych rolach pojawią się w nim Tyler Hoechlin i Elizabeth Tulloch. Warto też dodać, że w tym przypadku zrezygnowano ze stworzenia tradycyjnego pilota - od razu zadecydowano, że produkcja doczeka się całego sezonu.

Za przygotowanie scenariusza ma odpowiadać twórca Flasha, Todd Helbing. Będzie on również, podobnie jak Greg Berlanti, Sarah Schechter i Geoff Johns, producentem wykonawczym. Seria zadebiutuje na antenie The CW już w trakcie najbliższej jesieni.

Oto oficjalny opis fabuły:

W Superman & Lois wystąpią Tyler Hoechlin i Elizabeth Tulloch - wcielą się oni w role najsłynniejszego z superbohaterów i najsłynniejszej komiksowej dziennikarki, którzy muszą zmagać się z całym tym stresem, naciskami i komplikacjami związanymi z byciem pracującym rodzicem we współczesnym społeczeństwie.

Dajcie nam w komentarzach znać, co sądzicie o takim podejściu do historii Człowieka ze Stali.