Branża gier wspiera ofiary wojny w Ukrainie. Wystartowały kolejne akcje

fot. 11bit Studios

Polskie studia i firmy z branży gier włączyły się w akcję pomocy ofiarom wojny w Ukrainie. Wsparcie zapoczątkował zespół 11bit Studios, który ogłosił, że wszystkie dochody ze sprzedaży This War of Mine oraz dodatków do tej gry w nadchodzącym tygodniu, trafią do potrzebujących. Na podobny krok zdecydowały się również ekipy The Farm 51, Krunching Koalas oraz PolyAmorous. Na Twitterze poinformowano, że dochody z ich gier również będą przekazywane osobom, które ucierpiały w trakcie konfliktu.

Na inną formę wsparcia postawiły firmy CD Projekt, Techland oraz Huuuge Games. Wszystkie te trzy grupy przekazały po milionie złotych odpowiednim organizacjom.

O pomoc dla Ukrainy poprosiło pochodzące z tego kraju studio GSC Game World, pracujące obecnie nad grą STALKER 2.

W firmie Wargaming doszło z kolei do zwolnienia Siergieja Burkatowskiego, byłego już dyrektora kreatywnego, który poparł w sieci agresję Rosji na Ukrainę.

