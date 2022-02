W co gra James Gunn? Reżyser Peacemakera ujawnia swoje ulubione produkcje

fot. youtube.com

James Gunn wziął udział w zabawie na Twitterze i poprosił swoich fanów o pytanie go o jego ulubione "top 3". Wśród pytań nie zabrakło także tego dotyczącego gier, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, jakie produkcje najbardziej ceni sobie reżyser m.in. serialu Peacemaker oraz filmów, takich jak Strażnicy Galaktyki czy Legion samobójców: The Suicide Squad.

Okazuje się, że ulubionymi grami Gunna są Mass Effect, Star Wars: Knights of the Old Republic oraz Defense Grid. Niektórych może zdziwić ta ostatnia produkcja, bo to tytuł zdecydowanie mniej popularny i rozpoznawalny od dwóch pozostałych. Reżyser zaznaczył jednak, że lubi gatunek tower defense (polegający na budowaniu umocnień i chronieniu bazy przed kolejnymi falami wrogów) i prawdopodobnie zagrał we wszystkie gry tego typu.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1498025727169601539

