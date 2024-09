Brat publicznie przeprasza Julię Roberts. Jego wcześniejsze słowa były "nieprawdziwe"

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Jak informuje People, aktor i celebryta Eric Roberts napisał w książce Runaway Train: Or, the Story of My Life So Far, wydanej 17 września:

Jedną z rzeczy, za które chciałbym przeprosić w tej książce, jest to, że publicznie, więcej niż przy jednej okazji, powiedziałem: „Gdyby nie ja, nie byłoby Julii Roberts”.

Eric Roberts prawdopodobnie miał na myśli wywiad z Vanity Fair z 2018 roku, w którym powiedział: „Gdyby nie ja, nie byłoby Julii Roberts ani Emmy Roberts [która jest jego córką] jako celebrytek i aktorek. Jestem z tego bardzo dumny”. Stwierdził też, że pomógł jej znaleźć pierwszego agenta.

Eric Roberts kontynuował w swojej książce:

To nie tylko niefortunne, ale także nieprawdziwe. I mam nadzieję, że Julia przyjmie te bardziej publiczne przeprosiny. To było głupie. Byłem z niej dumny, ale to była duma wywrócona do góry nogami, na moją korzyść.

Dodał, że jego siostra jest bardzo "zdeterminowaną kobietą" i nawet bez jego pomocy ktoś „wyciągnąłby ją z tłumu”, by zrobiła karierę w Hollywood.