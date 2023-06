Bratobójca: przeczytaj fragment "orientalnej" fantasy Jaya Kristoffa

Uroboros

Bratobójca to drugi tom serii Wojna lotosowa - cyklu fantasy Jaya Kristoffa, który osadzony jest w orientalnych klimatach. To wzruszająca opowieść o przyjaźni, miłości, wierności i zdradzie.

Wojna lotosowa to trylogia, która właśnie jest wznawiania przez Uroboros. Pierwszy tom - Tancerze Burzy - ukazał się pod koniec maja. Premiera finałowej części, czyli książki pt. Głosząca kres, zaplanowana jest już na 28 czerwca.

Wydawca udostępnił fragment Bratobójcy w przekładzie Jakuba Rodzimińskiego. Znajdziecie go poniżej, pod opisem i okładką powieści.

Bratobójca - opis i okładka

Druga część wzruszającej opowieści o przyjaźni, miłości, wierności i zdradzie.

Po śmierci szoguna Yoritomo imperium pogrąża się w chaosie, a wojna domowa staje się coraz bardziej prawdopodobna. Yukiko i potężny tygrys gromu Buruu, okrzyknięci bohaterami, spiskują z rebeliantami Kagé w celu całkowitego zniszczenia plantacji lotosu i ocalenia kraju od bratobójczej walki. Tymczasem zrozpaczoną po stracie ojca tancerkę burzy trawi wściekłość, a zdolność słyszenia myśli istot żyjących doprowadza ją na skraj szaleństwa. Czy jedynym ratunkiem jest dla niej przyjaźń tygrysa gromu? A może miłość do Kina, byłego członka Gildii Lotosu?

Bratobójca - fragment

Przez cały czas lotu Yukiko myślami była przy obejmujących ją w pasie ramionach Kina. Silne dłonie, ale jednocześnie delikatne. Jego spokojny, ciepły oddech łaskotał ją przyjemnie w kark. Nie­ stety ból głowy powrócił niczym wierny pies i począł ubijać tłu­ czone szkło u podstawy czaszki.

Yukiko chwyciła się mocniej szyi Buruu i spróbowała uciec myślami od rąk Kina na jej biodrach i gry mięśni klatki piersio­ wej przyciskanej do jej pleców. Wplotła palce w pióra arashitory, sięgnęła ku gorącu jego myśli, z każdą chwilą zyskujących na jas­ ności i wyrazistości.

„Coś nic nie mówisz”.

A CO MIAŁBYM MÓWIĆ?

„Nie udawaj”.

PATRZCIE NA NIĄ, „NIE UDAWAJ”. STWIERDZA TO DZIEWCZYNA, KTÓRA W JEDNEJ CHWILI MÓWI CHŁOPAKOWI, ŻE NIE WIE, CO DO NIEGO CZUJE, A W DRUGIEJ SZUKA JĘZYKIEM JEGO MIGDAŁKÓW.

„Ja... On sprawia, że coś czuję. Coś, czego chyba potrzebuję”.

AHA.

„No dalej, wyrzuć to z siebie”.

Tygrys gromu zarzucił głową i zatoczył krąg wokół przypo­ minających zamczysko splątanych drzew sugi. Z czubków jego skrzydeł strzelały drobne wyładowania. Yukiko czuła go w swoim umyśle, głośnego niczym burza odgrażająca się na niebie nad nimi, upartego niczym otaczające ich góry. Tak bardzo przypominał jej o ojcu, że niemal poczuła smród dymu z fajki. Pamiętała bestię, z którą przemierzała góry Iishi. Arogancką i dumną, z trudem pa­ nującą nad przepełniającą ją furią. Wtedy był zwierzęciem. Ow­ szem, inteligentnym, ale mimo to sterowanym raczej instynktem niż świadomym rozumowaniem. Teraz stał się czymś więcej – dzi­ ką przebiegłością splecioną z ludzką zdolnością oceny. Czuła, jak chęć wyrzucenia z siebie tego, co mu leżało na wątrobie, bulgotała w nim niczym woda w zatkanym źródle, napierając coraz silniej. Aż w końcu nie zdołał dłużej tego w sobie tłumić.

NIE ROZUMIEM TWOJEGO GATUNKU. U NAS SA­ MICA WYBIERA SAMCA O NAJSILNIEJSZYCH SKRZY­ DŁACH I NAJOSTRZEJSZYCH PAZURACH. SAMIEC NIE MA NIC DO POWIEDZENIA. JEST TYLKO NIEWOLNI­ KIEM SWOJEGO INSTYNKTU I WONI SAMICY.

„Cóż... brzmi to okropnie”.

JEST PROSTE. A WY, LUDZIE... CAŁE TO WZDYCHA­ NIE I WYMIANA ŚLINY. WASZE PARZENIE SIĘ JEST NIE­ POTRZEBNIE I BEZSENSOWNIE SKOMPLIKOWANE.

„Bogowie, proszę cię, nie używaj tego słowa...”. POZOSTAŁE MOŻLIWOŚCI SĄ NIEPRZYZWOITE.

„Bo na co dzień jesteś wcieleniem dworskich manier?”.

Tygrys gromu żachnął się i zniżył lot, ocierając brzuchem o czubki drzew. Ze zwalistych chmur padał delikatny deszcz.

POWIEDZ MI JESZCZE, TO ZDERZANIE SIĘ TWA­ RZAMI...

„Całowanie się”.

TO OKAZYWANIE UCZUCIA?

„Tak”.

A JĘZYKI?

„...co?”.

NO NAPRAWDĘ, PO CO TO ROBICIE?

„W jaki, na nieba, sposób dowiedziałeś się o...”.

SIOSTRO, WYSYŁAŁAŚ SWOJE MYŚLI NA CAŁY LAS. CZUŁEM SIĘ, JAKBY ZAPANOWAŁA PEŁNIA WIOSNY. ZLANA POTEM POTĘŻNA FALA Z LEDWOŚCIĄ PO­ WSTRZYMYWANEJ MŁODZIEŃCZEJ ŻĄDZY PORYWA­ JĄCA WSZYSTKO, CO NAPOTKA NA SWOJEJ DRODZE.

„Bogowie... naprawdę?”.

MAŁPY SPRAWIAŁY WRAŻENIE SZCZEGÓLNIE...

PODEKSCYTOWANYCH.

Yukiko przycisnęła pięści do skroni i rzuciła ukradkowe spoj­ rzenie na Kina.

CÓŻ, MOŻE „PODEKSCYTOWANE” TO NIEWŁAŚCI­ WE SŁOWO, MOŻE...

„Tak, Buruu, rozumiem. Dziękuję”. PODNIECONE?

„Buruu...”.

MOŻE NAPALONE?

„Przestań, na miłość wszystkich bogów!”.

Gdy zanurkowali w las, drzewa rozstąpiły się na boki niczym woda przed pływakiem. Za nimi strącone z gałęzi liście opada­ ły niemrawo ku ziemi. Pozostawiwszy jasny blask dnia za sobą, Yukiko ściągnęła gogle na szyję i potarła dłońmi oczy.

„Naprawdę słyszałeś, co czułam?”.

GŁOŚNO I WYRAŹNIE JAK GROM W CZASIE BURZY. TAK JAKBYM SAM TO ROBIŁ.

Dziewczyna przygryzła wargę i wsłuchała się w cichą kakofonię głosów na skraju jej podświadomości.

„Wiesz, Buruu, nigdy dotąd nie czułam Przenikania w ten spo­ sób. Twoje myśli są głośniejsze niż kiedykolwiek przedtem. Gdy się skoncentruję, jestem w stanie usłyszeć każde zwierzę w promieniu wielu mil. Wszystkie te impulsy, wszystkie życia tworzą nieprze­ brany chór. Huk ich myśli jest wręcz ogłuszający”.

TWÓJ OJCIEC NIGDY Z TOBĄ O TYM NIE ROZMA­ WIAŁ?

„Nawet się nie przyznał, że on też miał ten dar. Ale on topił swoje zdolności w alkoholu i lotosowym dymie. Może właśnie dlatego to robił? Może z wiekiem to staje się silniejsze? A może zniszczenie umysłu Yoritomo popsuło też coś w moim?”.

Westchnęła i przeczesała palcami pióra arashitory.

„Nic z tego nie rozumiem, bracie...”.