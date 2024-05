Breslau to pierwszy polski serial Disney+. Szczegóły, fabuła i obsada

fot. Disney+

Jak dowiedział się portal Deadline, serial Breslau (tytuł roboczy) oficjalnie dostał zielone światło od Disney+. Tym samym platforma streamingowa po raz pierwszy rozpoczyna tworzenie oryginalnych produkcji w Europie Centralnej i Wschodniej. Serial ma liczyć osiem odcinków. Informację potwierdziła portalowi (i je skomentowała) Magdalena Cieślak, dyrektorka ds. oryginalnych produkcji w naszym rejonie Europy.

Breslau - o czym jest serial?

Historia rozgrywa się w 1936 roku we Wrocławiu, którego niemiecka nazwa to Breslau. Bohaterem jest komisarz Franz Podolski, który prowadzi śledztwo w sprawie brutalnego morderstwa. Z uwagi na nadchodzące igrzyska olimpijskie presja, by szybko złapać mordercę, jest gigantyczna.

W obsadzie sa Tomasz Schuchardt, Agata Kulesa i Sandra Drzymalska. Leszek Dawid wyreżyseruje na podstawie scenariusza Bartosza Janiszewskiego oraz Magdalena Żakowskiej.

ATM Grupa odpowiada za produkcję. Przypomnijmy, że Disney+ w Europie tworzy seriale między innymi w Niemczech, Hiszpanii oraz we Francji. W marcu 2024 roku podczas wydarzenia zwanego Series Mania ogłoszono kolejne projekty z tych krajów.