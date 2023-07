Brian Cox otwarcie skrytykował kulturę przebudzonych. Co konkretnie powiedział?

Bycie przebudzonym (pod angielsku mówi się na to woke) wiąże się ze świadomym i aktywnym zwracaniu szczególnej uwagi na ważne fakty i kwestie społeczne związane z dyskryminacją i nietolerancją.

W wywiadzie z Piersem Morganem Brian Cox z serialu Sukcesja wypowiedział się na temat kultury przebudzonych.

Nie sądzę, żeby media społecznościowe pomagały. One przeszkadzają, a nie pomagają.Myślę, że zbyt łatwo wskazuje się na niedoskonałości. I wszyscy przebudzeni, o czym mówiliśmy wcześniej, cała kultura przebudzenia jest naprawdę okropna […] i to jest kultura żenady – mówił Cox.

Nie wiem, skąd to się bierze. Kim są arbitrzy tej żenady? I bardzo trudno jest ich skategoryzować, a okazuje się, że jest to zazwyczaj grupa millenialsów. A kto im dał aureole? Przypuszczam, że w pewnym sensie prawdopodobnie mówią: „Cóż, wszyscy to schrzaniliście, więc równie dobrze możemy coś z tym zrobić”, ale wynika to ze złych pobudek. Pochodzi z niewłaściwego miejsca - rozwinął aktor.