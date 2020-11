Brie Larson zachęca do zakupu konsoli Nintendo Switch

Źródło: Nintendo

Nintendo w czasie pandemii święciło triumfy. W ostatnich miesiącach to Switch był tą konsolą, która wyprzedawała się na pniu. Na amerykańskim rynku Switch utrzymuje się na szczycie listy najczęściej kupowanych konsol od 23 miesięcy i gdyby nie listopadowa premiera Xboxa Series X oraz PlayStation 5, prawdopodobnie jeszcze przez długi czas byłby w tym starciu niepokonany. Przenośna konsola idealnie sprawdzała się w roli narzędzia do odstresowania się w czasie domowej izolacji.

Ale wyjątkowy czas, jakim jest premiera dziewiątej generacji, wymaga wyjątkowych środków. Nintendo zaprosiło więc do promocji swojego gadżetu samą Kapitan Marvel:

Brie Larson, odtwórczyni marvelowskiej superbohaterki, ma zachęcić kolejne miliony odbiorców do zakupu hybrydowej konsoli z japońskim rodowodem. W pierwszym materiale opublikowanym na kanale Nintendo aktora opowiada o jednej ze swoich ulubionych gier na Switcha, Animal Crossing: New Horizons. W drugiej Larson przybliża nam także takie tytuły jak Fortnite i RingFitAdventure.

Warto wspomnieć, że jest to kolejna odsłona serii My Way to Play z aktorami w roli głównej. W połowie listopada o swoich ulubionych grach na Switcha opowiadała Awkwafina, która wystąpiła w takich produkcjach jak Ocean’s 8 czy Jumanji: Następny poziom.