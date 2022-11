Bros - polscy widzowie zabierają dzieci na film o gejach. Mylą go z Super Mario Bros

fot. naEKRANIE / materiały prasowe

Dowiedzieliśmy się, że w miniony weekend polscy widzowie przychodzili z dziećmi na film Bros, czyli komedię romantyczną o gejach. Myśleli, że to produkcja o braciach Mario z popularnej gry. Przypominamy, że Super Mario Bros: The Movie w wersji animowanej wchodzi do kin dopiero w 2023 roku. Skąd więc taka pomyłka?

Bros mylony z Super Mario Bros

Najprawdopodobniej winna jest wyszukiwarka Google. Gdy wpiszemy w nią: Super Mario Bros. Film, w wynikach od razu wyświetlane są seanse w kinie (z adnotacją, że chodzi o animowaną produkcję z 2023 roku). Problem w tym, że są to seanse Bros.

fot. zrzut ekranu

Ciekawą sytuację opisał na swoim Twitterze pracownik kina. Widzimy więc, że nie jest to jednostkowy przypadek, a widzowie często się mylili:

https://twitter.com/rutinscorbin/status/1588994646809935872

Co ciekawe, nie jest to pierwsza sytuacja, gdy polski widz myli filmy. Informowaliśmy, że we wrześniu 2022 roku wiele osób wybrało się na reedycję Avatara. Widzowie myśleli, że idą na Avatara 2. Wściekli wychodzili z sali w trakcie seansu i żądali zwrotu pieniędzy za bilety.