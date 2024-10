Martwe zło - powstają dwa filmy oraz serial animowany. Bruce Campbell potwierdza

fot. Starz Originals

Franczyza Martwego zła zawsze będzie się kojarzyć z Brusem Campbellem, który był jego główną gwiazdą. Powtórzył też swoją rolę w serialu Ash kontra martwe zło, a w najnowszym filmie Martwe zło: Przebudzenie mogliśmy usłyszeć tylko jego głos. 66-letni aktor już wcześniej wspominał, że nie powróci do roli Asha, ponieważ produkcje stały się dla niego zbyt wymagające fizycznie. Ale zawsze podkreślał, że chętnie użyczałby głosu swojemu bohaterowi w animacjach. Jak na razie robi to z powodzeniem w grach.

Serwis ComicBook w najnowszym wywiadzie zapytał się Campbella, czy on i jego współpracownicy wciąż pracują nad serialem animowanym z uniwersum Evil Dead, na co aktor odpowiedział:

Dopiero go rozwijamy. Tak, ale to są procesy w zwolnionym tempie, poruszające się jak mucha w smole, więc może to potrwać lata. Podobnie jak dwa kolejne filmy.

Aktor od lat jest producentem wykonawczym we franczyzie Martwego zła obejmującej filmy, serial i gry. W fazie przedprodukcyjnej są dwa spin-offy: jeden w reżyserii Sébastiena Vaničeka, a drugi od Francisa Galluppiego.

fot. Starz Originals // Ash kontra martwe zło

Campbella zobaczymy w gościnnej roli w nadchodzącym serialu pt. Hysteria!, którego cały sezon zadebiutuje 28 października na platformie SkyShowtime. W opisie możemy przeczytać, że akcja serialu rozgrywa się pod koniec lat 80. podczas „satanistycznej paniki". Kiedy uwielbiany zawodnik uniwersyteckiej drużyny futbolowej znika, licealny zespół rockowy wpada na pomysł, by wykorzystać nagłe zainteresowanie miasta okultyzmem, budując wokół siebie aurę satanistycznego zespołu metalowego. Jednak dziwna seria morderstw, porwań i doniesień o „nadprzyrodzonej aktywności" wywołuje panikę. Zaczyna się polowanie na czarownice, które prowadzi bezpośrednio do nich.

W obsadzie są: Julie Bowen, Anna Camp, Emjay Anthony, Chiara Aurelia, Kezii Curtis, Nikki Hahn i Bruce Campbell.

Hysteria! - zdjęcia