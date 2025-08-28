Reżyser zniknął z Hollywood po kontrowersjach. Po latach planuje powrót - to ma być jego nowy film

fot. Warner Bros.

Bryan Singer według prestiżowego portalu Variety po cichu wyreżyserował swój nowy film. W głównej roli obsadził znanego aktora Jona Voighta, który zdobył Oscara za występ w Powrocie do domu i otrzymał jeszcze trzy nominacje od Akademii Filmowej, kolejno za produkcje: Nocny kowboj, Uciekający pociąg i Ali.

Co wiemy o fabule? Jedno ze źródeł Deadline twierdzi, że to naprawdę dobrze zrealizowany film i przewiduje, że miałby duży potencjał na zdobycie wielu nagród, gdyby nie kontrowersyjna tematyka. Opisuje, że historia jest osadzona na Bliskim Wschodzie w czasie okupacji Libanu przez Izrael - i stawia Izrael w bardzo złym świetle, co może wzbudzić bardzo polaryzujące opinie. Szczególnie teraz, gdy sytuacja w Palestynie jest na ustach wszystkich. Inne źródło informuje, że fabuła opowiada o architekcie szukającym odkupienia.

Bryan Singer podobno pracuje też na filmem dokumentalnym o swoich zmaganiach w branży rozrywkowej po tym, jak postawiono mu zarzuty na tle seksualnym. Produkcja ma także pokazać jego próbę wskrzeszenia swojej kariery. Warto przypomnieć jednak, że jeszcze przed tymi oskarżeniami nie miał zbyt dobrej sławy w Hollywood i miał opinię reżysera, z którym trudno się pracuje - i który źle traktuje aktorów na planie.