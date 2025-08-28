placeholder
Reklama
placeholder

Reżyser zniknął z Hollywood po kontrowersjach. Po latach planuje powrót - to ma być jego nowy film

Bryan Singer, najbardziej znany z wyrezyserowania X-Menów, zniknął z życia publicznego, gdy w 2017 roku pojawiły się oskarżenia pod jego adresem. Ponoć jednak po ośmiu latach planuje powrót z filmem, w którym główną rolę zagra Jon Voight.
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Bryan Singer 
x-men
Bryan Singer fot. Warner Bros.
Reklama

Bryan Singer według prestiżowego portalu Variety po cichu wyreżyserował swój nowy film. W głównej roli obsadził znanego aktora Jona Voighta, który zdobył Oscara za występ w Powrocie do domu i otrzymał jeszcze trzy nominacje od Akademii Filmowej, kolejno za produkcje: Nocny kowboj, Uciekający pociąg i Ali

Co wiemy o fabule? Jedno ze źródeł Deadline twierdzi, że to naprawdę dobrze zrealizowany film i przewiduje, że miałby duży potencjał na zdobycie wielu nagród, gdyby nie kontrowersyjna tematyka. Opisuje, że historia jest osadzona na Bliskim Wschodzie w czasie okupacji Libanu przez Izrael - i stawia Izrael w bardzo złym świetle, co może wzbudzić bardzo polaryzujące opinie. Szczególnie teraz, gdy sytuacja w Palestynie jest na ustach wszystkich. Inne źródło informuje, że fabuła opowiada o architekcie szukającym odkupienia.

Bryan Singer podobno pracuje też na filmem dokumentalnym o swoich zmaganiach w branży rozrywkowej po tym, jak postawiono mu zarzuty na tle seksualnym. Produkcja ma także pokazać jego próbę wskrzeszenia swojej kariery. Warto przypomnieć jednak, że jeszcze przed tymi oskarżeniami nie miał zbyt dobrej sławy w Hollywood i miał opinię reżysera, z którym trudno się pracuje - i który źle traktuje aktorów na planie. 

Źródło: comicbookmovie.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Bryan Singer 
x-men
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Reacher - sezon 3
-

Przed nami najlepsza scena walki w historii Reachera? Alan Ritchson podzielił się zdjęciem z planu

2 Avengers: Doomsday
-
Plotka

Kłótnia na planie Avengers: Doomsday winą "męczącego" aktora. Typuje się 2 nazwiska

3 Primitive War
-

Hollywood ma kontrolę nad dinozaurami? Twórca nowego hitu musiał wziąć sprawy w swoje ręce

4 Nasza rewolucja. Historia miłości Grażyny i Jacka Kuroniów
-

Jacek Kuroń w kinie. Zdjęcia z filmu biograficznego!

5 Fantastyczna Czwórka 2005
-

Znanego filmowca „zwolniono” z Fantastycznej Czwórki. Miał za dużo do powiedzenia

6 Eden
-

Jude Law jako Władimir Putin na pierwszym zdjęciu z filmu Mag z Kremla

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e165

Moda na sukces

s15e14

Masterchef (US)

s11e06

Wykute w ogniu

s11e07

Wykute w ogniu

s38e156

Zatoka serc

s38e157

Zatoka serc

s38e158

Zatoka serc

s02e10
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Armie Hammer
Armie Hammer

ur. 1986, kończy 39 lat

David Fincher
David Fincher

ur. 1962, kończy 63 lat

Jason Priestley
Jason Priestley

ur. 1969, kończy 56 lat

Katie Findlay
Katie Findlay

ur. 1990, kończy 35 lat

Jennifer Coolidge
Jennifer Coolidge

ur. 1961, kończy 64 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

5

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

6

Taką kwotę 'zabiera się' wygranym w Milionerach. Wiedzieliście o tym podatku?

7

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

8

Nowe odcinki Na dobre i na złe. Kiedy premiera sezonu?

9

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 265-267. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV