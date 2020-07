A World of Calm - powstanie serial inspirowany znaną apką. Keanu Reeves ukoi nasze nerwy

Źródło: materiały prasowe

HBO Max zapowiedziało, że już wkrótce światło dzienne ujrzy nowy serial - A World of Calm. Jego powstanie zainspirowała popularna apka relaksacyjna, Calm. Na serię składać ma się dziesięć 30-minutowych odcinków, w których odnajdziemy znaną z aplikacji formułę. Najciekawszy w tym jest jednak fakt, że udział w produkcji weźmie udział słynący z uspakajającego głosu Keanu Reeves!

Przypomnijmy, że w popularnej aplikacji Calm znajdują się prowadzone sesje medytacyjne oraz wizualizacje, a także relaksacyjne ćwiczenia oddechowe i ambientowa muzyka. Ważną rolę pełnią też opowiadane historie. Serial A World of Calm zachować ma znaną fanom apki narrację i to właśnie w roli narratora wystąpi Keanu Reeves. Chyba wszyscy fani aktora zgodzą się, że zaangażowanie go w projekt to prawdziwy strzał w dziesiątkę. Próbkę swego kojącego głosu Keanu Reeves zaprezentował chociażby w końcowym monologu z Matrixa. Oprócz niego historie opowiedzą nam takie gwiazdy, jak Nicole Kidman, Mahershala Ali czy Zoë Kravitz.

Za stronę wizualną odpowiadać natomiast będzie firma Nutopia, która na swoim koncie ma już współpracę z National Geographic przy One Strange Rock czy z Disney+. W tym przypadku możemy się spodziewać prawdziwie hipnotyzującej uczty wizualnej.

Data premiery A World of Calm nie jest niestety jeszcze znana.