BrzydUla 2 - zdjęcia z odcinków 154-157. Co się wydarzy? Ula i Marek znów razem

Fot. Bartosz Krupa/East News

Nowe odcinki drugiego sezonu hitu TVN, serialu BrzydUla 2, wracają do stacji po wakacyjnej przerwie. Premierowe epizody obejrzymy na antenie TVN7 już od 30 sierpnia 2021. Przypomnijmy, że ostatnie spotkanie widzów z bohaterami niezwykle popularnej serii miało miejsce pod koniec maja, a w 153 odcinku - epizodzie wyemitowanym przed przerwą, doszło do niespodziewanej eksplozji uczuć pomiędzy Ulą Dobrzańską a jej mężem Markiem. Możemy się więc spodziewać, że scenarzyści będą chcieli wynagrodzić miłośnikom BrzydUli 2 trzymiesięczne rozstanie z Dobrzańskimi i przygotowali interesującą kontynuację wątku, który przed przerwą stał się już nieco mniej ciekawy. Na widzów czekają też z pewnością nowe, zabawne perypetia Adama Turka, Violetty Kubasińskiej-Hu oraz Sebastiana Olszańskiego.

Warto dodać, że zaszła zmiana w emisji - nowe odcinki oglądać będziemy cztery dni w tygodniu, a nie, jak do tej pory, pięć. BrzydUla 2 emitowana będzie więc od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:00 na TVN7.

Zajrzyjcie do naszych galerii, by sprawdzić, co wydarzy się w nowych odcinkach serialu - pierwszych po wakacyjnej przerwie w emisji.

BrzydUla 2 - odcinki 154-157 - co się wydarzy?

Wszystko wskazuje na to, że pocałunek Uli i Marka, którego świadkami byliśmy przed wakacyjną przerwą w emisji, będzie miał swój ciąg dalszy. Dobrzańscy dadzą się ponieść uczuciom, które wciąż do siebie żywią i dojdzie do ich pierwszego zbliżenia od czasu zdrady Uli z Arturem. Do namiętnych chwil między małżonkami dojdzie w nowym mieszkaniu Marka. Co ciekawe, oddających się miłosnym uniesieniom Dobrzańskich nakryją na gorącym uczynku ich dzieci - Ala i Kuba, gdy wpadną do mieszkania swego ojca. Ula i Marek postanowią jednak trzymać wszystko w tajemnicy, a o poprawie swoich relacji nie wspomną nawet Józefowi. Nie otworzą się także przed Violettą, która na czułościach nakryje ich w windzie w F&D. Tymczasem w domu mody wreszcie dojdzie do pokazu "kolekcji rozwodowej", zaś Marek zostanie przyłapany w firmie z atrakcyjną modelką...

BrzydUla 2 - obsada

Do stałej obsady serialu BrzydUla 2 należą lubiani przez publiczność aktorzy - Julia Kamińska w tytułowej roli Uli Dobrzańskiej, Filip Bobek grający jej męża, Marka, Łukasz Simlat w roli Adama Turka, Łukasz Garlicki w roli Sebastiana Olszańskiego, Małgorzata Socha jako Violetta Kubasińska-Hu, Maja Hirsch jako serialowa Paulina Febo, Mariusz Zaniewski jako jej brat Aleks Febo, Dorota Pomykała jako Ala, Krzysztof Czeczot jako Maciek, przyjaciel Uli. Marek Włodarczyk wciela się w rolę ojca Uli, a Nel Kaczmarek w jego córkę, Beatkę. Paulina Kondrak to księgowa Bożenka. Przed wakacjami do serialu dołączył także Artur Chamski w roli asystenta projektantów Miro i Sławo, granych przez Piotra Roguckiego i Rafała Mohra

BrzydUla 2 - odcinek 154

BrzydUla 2 - odcinek 155

BrzydUla 2 - odcinek 156

BrzydUla 2 - odcinek 157