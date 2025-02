Ogłoszono 3 nowe seriale animowane DC. Starfire z Młodych Tytanów dostanie solowy tytuł!

fot. DC/ Uniwersum DC Comics

Peter Safran ogłosił, że DC Studios dało zielone światło na trzy nowe seriale animowane: My Adventures with Green Lantern, DC Super Powers i Starfire. Nad wszystkimi będzie czuwać producent wykonawczy Sam Registernand. Zostaną wyprodukowane Warner Bros. Animation i DC Studios. Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje na temat każdego tytułu.

My Adventures with Green Lantern - informacje

My Adventures with Green Lantern będzie opowiadać opowiada historię licealistki Jessiki Cruz, której życie wywraca się do góry nogami, gdy z nieba spada Zielony Pierścień Mocy, który wybiera ją na swoją nową czempionkę. Sytuacja staje się jeszcze poważniejsza, gdy wraz ze szczątkami starożytnej kosmicznej wojny, w której brali udział Latarnie, na Ziemi pojawiają się również ich wrogowie. Jake Wyatt jest producentem wykonawczym, a Stephanie Gonzaga współproducentką wykonawczą serialu.

DC Super Powers - informacje

Akcja DC Super Powers rozgrywa się w superbohaterskiej szkole Alliance School for Heroes i opowiada o nowych uczniach. Wśród nich są: Lightning, Flash, Plastic Man, Aquagirl, Zielona Latarnia i Terra. Bohaterowie będą uczyć się i rozwijać swoje moce z nadzieją, że pewno dnia dołączą do nowego pokolenia herosów, broniących Ziemię. Matt Beans jest producentem wykonawczym.

Starfire - informacje

Starfire będzie origin story tytułowej bohaterki, którą wielu fanów DC zna z drużyny Młodych Tytanów. W serialu zobaczymy, jak użyje statku kosmicznego, znalezionego na swojej planecie, by z niej uciec i zwiedzić kosmos. W trakcie przygody pozna wielu nowych przyjaciół, odkryje najdalsze zakamarki uniwersum, a nawet – uratuje kosmiczne delfiny. Josie Campbell jest producentem wykonawczym, a Brianne Drouhard współproducentem wykonawczym.

Tak wyglądają logo wszystkich trzech seriali: