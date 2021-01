BrzydUla 2 - zdjęcia z odcinków 74-80. Co się wydarzy?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Bartosz Krupa/East News

Dzieje się w serialu BrzydUla 2. Po 70 odcinkach serial wchodzi na kolejny etap przygotowanej historie i zmienia jej dynamike. Po odcinkach z domniemaniem, czy Marek zdradza Ulę z Nadią, przyszedł czas na pokłosie zdrady Dobrzańskiej i całą aferę związaną z korporacją Huu, która wyraźnie ma coś za uszami.

Choć początkowo niektórzy wierni fani krytykowali kilka aspektów serialu, po czasie wszystko jednak wskazuje, że większość odbiorców ceni sobie przygotowaną rozrywkę na niezłym poziomie. Zwłaszcza, że w ostatnich odcinkach znika najbardziej krytykowany element serialu, czyli charakteryzacja Julii Kamińskiej. Jej bohaterka schudła przez stres i jej wygląd zdecydowanie się zmienił.

BrzydUla 2 - odcinki 74-80 - co się wydarzy?

Przede wszystkim wątek pana Huu dobiega końca i widzowie będą mogli nadal śledzić trudy bohaterów z firmą F&D, to te nadal są obecne. Dojdzie do spotkania kryzysowego z udziałem Aleksa i Pauliny - te decyzje zaważą na przyszłości firmy.

Pojawią się nowe wyzwania. Wiele wskazuje na to, że Marek nie może dogadać się z Ulą i trudno jest przeskoczyć jej zdradę. Zwłaszcza, że nie tłumaczą tego do końca okoliczności całej sytuacji. Pojawia się temat rozwodu, ale być może nowe wyzwanie jeszcze bardziej zamiesza w tej sytuacji dość poważnie i istnieje groźba, że Marek i Ula po tym się na pewno nie pozbierają, ponieważ.. Ula może być w ciąży z Arturem. Wszystko rozstrzygną badania krwi. Jeśli to dziecko Marka, może to będzie światełko w tunelu dla Dobrzańskich?

Adam będzie chciał pogodzić się z Bożenką, ale widzowie wiedzą, że to będzie dla niego trudna. Niemożliwa wręcz sytuacja. Wyruszy do niej z kwiatami, ale będzie zmagać się z lękiem. Na odwagę trochę wypije i zdecydowanie przesadzi w tym temacie. Efekt? Rano odnajdą go śpiącego na wycieraczce. Będzie się działo, a humoru nie zabraknie.

BrzydUla 2 - obsada

Na ekranie możemy oglądać takich aktorów jak Julia Kamińska jako Urszula Dobrzańska, Filip Bobek jako jej mąż Marek, Łukasz Simlat w roli Adama Turka, Magdalena Kolesnik jako Nadia, Łukasz Garlicki jako Sebastian, Małgorzata Socha jako Violetta, Maja Hirsch w roli Pauliny, Mariusz Zaniewski czyli serialowy Aleks, Dorota Pomykała jako Ala, Krzysztof Czeczot jako Maciek oraz Marek Włodarczyk w roli ojca Uli. Oczywiście większość osób to powroty z pierwszego sezonu sprzed dekady.

BrzydUla 2 - odcinek 74

BrzydUla 2 - odcinek 76

BrzydUla 2 - odcinek 77

BrzydUla 2 - odcinek 78

BrzydUla 2 - odcinek 79

BrzydUla 2 - odcinek 80