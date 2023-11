BTS Monuments: Beyond The Star - zwiastun, data premiery na Disney+, ilość odcinków

fot. Dispatch / Wikimedia Commons

Disney+ opublikowało zwiastun BTS Monuments: Beyond The Star, który możecie zobaczyć poniżej. To zapowiedź nowego serialu dokumentalnego platformy o tytułowym zespole k-popowym, który podbił serca słuchaczy na całym świecie.

BTS Monuments: Beyond The Star - o czym jest serial?

BTS Monuments: Beyond The Star jest efektem współpracy Disneya i koreańskiej wytwórni Hybe, do której należy BTS. Serial prześledzi 10-letnią karierę zespołu k-popowego, który zadebiutował na scenie muzycznej w 2013 roku i od tamtej pory urósł do miana globalnego fenomenu. W produkcji pojawią się nigdy wcześniej niepublikowane wywiady, występy i sceny zza kulis. Dodatkowo wystąpią w niej Bang Si-Hyuk, prezes Hybe, a także Kang Myeongseok, autor biografii Beyond The Story: 10-Year Record Of BTS.

BTS Monuments: Beyond The Star - zwiastun

BTS Monuments: Beyond The Star - data premiery, ilość odcinków

BTS Monuments: Beyond The Star składa się z ośmiu odcinków. Pierwsze dwa epizody - zatytułowane kolejno The Beginning i Adolescence - zadebiutują na Disney+ już 20 grudnia 2023 roku. Następnie w każdą środę będą publikowane dwa nowe odcinki.