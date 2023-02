Chainsaw Man - Jungkook z BTS zaśpiewał opening. Gwiazda k-popu podbija serca fanów

Fot. Materiały prasowe/Wikipedia Commons

Jungkook z BTS zaśpiewał opening do popularnego anime Chainsaw Man. Wydarzyło się to podczas transmisji na żywo, a jeden z fanów uchwycił ten moment i postanowił podzielić się nim na Twitterze.

Muzyk jest gwiazdą koreańskiego popu i należy do BTS, jednego z największych zespołów muzycznych tych czasów, który na listach przebojów nie ma problemu, by stawić czoła takim gwiazdom jak Lady Gaga czy Ariana Grande. To właśnie oni, podobnie jak kiedyś PSY z Gangnam Style, dzięki swojej twórczości popularyzują k-pop na całym świecie, także w Polsce. Ich koncerty można było obejrzeć w naszych rodzimych kinach, a płyty z czasem trafiły do sprzedaży między innymi w Empiku.

Chainsaw Man - Jungkook z BTS śpiewa rockowy opening

Chainsaw Man to manga Tatsukiego Fujimoto. Na jej podstawie powstało anime o tej samej nazwie. Fabuła skupia się na historii Denjiego, który by spłacić dług, zajmuje się zabijaniem demonów.

Utwór z Chainsaw Man, który wykonał Jungkook, nazywa się Kick Back. Możecie zobaczyć poniżej, jak poradził sobie z zadaniem, a także reakcje fanów.

https://twitter.com/jksdgie/status/1620881044370259968

https://twitter.com/vantaeprod/status/1620836700057640960

https://twitter.com/cherrychihoon/status/1621001323603951616

https://twitter.com/idreamofyoongi/status/1620901498958880771

