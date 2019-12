Buffaloed - zwiastun komediodramatu. Zoey Deutch w roli głównej

Buffaloed to nowy komediodramat, w którym w roli głównej występuje Zoey Deutch. Główną bohaterką jest zmagająca się z długami Peg Dahl. Dziewczyna robi wszystko, by wydostać się z miasta i podjąć naukę na uniwersytecie, jednak gdy pojawia się wyczekiwany list akceptacyjny do szkoły, szybko zdaje sobie sprawę, że nie ma możliwości opłacenia czesnego. Przypadkowy telefon zmienia wszystko i doprowadzi ją do podejrzanego biznesu polegającego na windykacji zaległości.

W obsadzie są również Judy Greer, Jai Courtney, Noah Reid i Jermaine Fowler. Za kamerą produkcji stanęła Tanya Wexler.

Buffaloed - premiera 14 lutego 2020.