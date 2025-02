Te gwiazdy zaistniały dzięki Buffy: Postrach wampirów. Pedro Pascal, Amy Adams i inni

Reklama

W obecnych czasach jesteśmy przyzwyczajeni do występów hollywoodzkich gwiazd w produkcjach przeznaczonych na streaming i serialach telewizyjnych, ale nie zawsze to była reguła. Niegdyś istniał podział na aktorów wyższej i niższej kategorii, a przejście ze świata telewizji na wielki ekran było niezwykle trudne. Zdarzały się jednak produkcje, których popularność była na tyle duża, że producenci filmowi interesowali się gwiazdami, które tam grały. Za przykład takiego serialu można podać Buffy: Postrach wampirów.

Pierwszy zwiastun filmu Fantastyczna Czwórka z Pedro Pascalem

Te gwiazdy zaistniały dzięki Buffy: Postrach wampirów

Jakiś czas temu świat obiegła wieść o tym, że powstaje reboot popularnego serialu o nastolatce i wampirach, czyli Buffy: Postrach wampirów. Co ciekawe, odtwórczyni głównej roli ma powrócić w jakiś sposób w nowej produkcji.

Dziś przyjrzeliśmy się aktorom i aktorkom, którzy w Buffy zagrali, a potem dzięki popularności serialu odnaleźli drogę do Hollywood i wielkich ról. Koronnym przykładem jest tu Pedro Pascal, który sam przyznał, że Buffy uratowało go od bankructwa i porzucenia kariery aktorskiej, ponieważ w tamtym czasie prawie nie miał za co żyć. Teraz zaś jest jedną z największych filmowych gwiazd, która występuje w produkcjach ze świata Gwiezdnych Wojen czy Marvela.

Analiza zwiastuna Fantastycznej Czwórki