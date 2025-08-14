Jakie będą wampiry w kontynuacji Buffy? Wehikuł czasu został odpalony

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według znanego scoopera Daniela Richtmana w kontynuacji hitu Buffy: Postrach wampirów dowiemy się, że krwiopijcy przez te wszystkie lata ukrywali się przed ludźmi. To całkiem ciekawy koncept, ponieważ oznacza to, że niejako zatrzymały się w czasie wtedy, kiedy zakończył się oryginalny serial. Dzięki temu w odcinku odcinku pilotażowym ma pojawić się wiele nawiązań do starej Buffy i mrugnięć okiem w stronę starych fanów.

Wampiry atakujące New Sunnydale działają w ukryciu od 2003 roku. Nadal noszą stroje z tamtych lat – twierdzi insider Daniel Richtman.

Wampiry z Buffy zatrzymały się w czasie

Ta plotka świetnie współgra z niedawno ujawnionym opisem fabuły serialu, według którego nastoletnia pogromczyni będzie „rozdarta między starym mrocznym Sunnydale a nową ekskluzywną wersją miasteczka” – jeśli wampiry zatrzymały się w 2003 roku, a teraz ogromna część jej życia będzie im poświęcona, to w ten sposób twórcy mogą podkreślić kontrast między dwoma skrajnie różnymi rzeczywistości, w których musi się poruszać.

Nova, 16-letnia książkara, odkrywa, że jest pogromczynią wampirów. Będzie rozdarta między starym mrocznym Sunnydale a nową ekskluzywną wersją miasteczka. Podczas Weekendu Wampirów, święta celebrującego mroczną przeszłość miasteczka, dwójka krwiopijców, Jack i Shirley, wychodzą z placu budowy, zabijając nastolatka i planując rytuał, który ma na celu zebranie armii nieumarłych – informuje opis fabuły.

Buffy - pierwsze zdjęcia z planu kontynuacji

