Jakie będą wampiry w kontynuacji Buffy? Wehikuł czasu został odpalony

Nadchodzi długo wyczekiwana kontynuacja hitu Buffy: Postrach wampirów. Sarah Michelle Gellar wróci jako tytułowa bohaterka, by pomóc nowej pogromczyni w walce z nadprzyrodzonymi zagrożeniami. Pytanie jednak: jakimi? Daniel Richtman może znać na nie odpowiedź.
Nadchodzi długo wyczekiwana kontynuacja hitu Buffy: Postrach wampirów. Sarah Michelle Gellar wróci jako tytułowa bohaterka, by pomóc nowej pogromczyni w walce z nadprzyrodzonymi zagrożeniami. Pytanie jednak: jakimi? Daniel Richtman może znać na nie odpowiedź.
Tagi:  buffy: postrach wampirów 
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
buffy postrach wampirów obsada Fot. Materiały prasowe
Według znanego scoopera Daniela Richtmana w kontynuacji hitu Buffy: Postrach wampirów dowiemy się, że krwiopijcy przez te wszystkie lata ukrywali się przed ludźmi. To całkiem ciekawy koncept, ponieważ oznacza to, że niejako zatrzymały się w czasie wtedy, kiedy zakończył się oryginalny serial. Dzięki temu w odcinku odcinku pilotażowym ma pojawić się wiele nawiązań do starej Buffy i mrugnięć okiem w stronę starych fanów. 

Wampiry atakujące New Sunnydale działają w ukryciu od 2003 roku. Nadal noszą stroje z tamtych lat – twierdzi insider Daniel Richtman.

Fot. Materiały prasowe

Wampiry z Buffy zatrzymały się w czasie

Ta plotka świetnie współgra z niedawno ujawnionym opisem fabuły serialu, według którego nastoletnia pogromczyni będzie „rozdarta między starym mrocznym Sunnydale a nową ekskluzywną wersją miasteczka” – jeśli wampiry zatrzymały się w 2003 roku, a teraz ogromna część jej życia będzie im poświęcona, to w ten sposób twórcy mogą podkreślić kontrast między dwoma skrajnie różnymi rzeczywistości, w których musi się poruszać. 

Nova, 16-letnia książkara, odkrywa, że jest pogromczynią wampirów. Będzie rozdarta między starym mrocznym Sunnydale a nową ekskluzywną wersją miasteczka.

Podczas Weekendu Wampirów, święta celebrującego mroczną przeszłość miasteczka, dwójka krwiopijców, Jack i Shirley, wychodzą z placu budowy, zabijając nastolatka i planując rytuał, który ma na celu zebranie armii nieumarłych – informuje opis fabuły. 

Buffy - pierwsze zdjęcia z planu kontynuacji

Buffy: Postrach wampirów - zdjęcia z planu rebootu

arrow-left
Buffy: Postrach wampirów - zdjęcia z planu rebootu
Źródło: fot. X (@nypost)
arrow-right

Dajcie znać, czy czekacie na kontynuację Buffy: Postrach wampirów i powrót Sarah Michelle Gellar. Czekamy na Wasze komentarze!

Nawet śmierć ich nie rozłączy. Gwiazda Buffy chce wrócić w reboocie

Źródło: comicbookmovie.com

Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

