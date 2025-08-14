Jakie będą wampiry w kontynuacji Buffy? Wehikuł czasu został odpalony
Nadchodzi długo wyczekiwana kontynuacja hitu Buffy: Postrach wampirów. Sarah Michelle Gellar wróci jako tytułowa bohaterka, by pomóc nowej pogromczyni w walce z nadprzyrodzonymi zagrożeniami. Pytanie jednak: jakimi? Daniel Richtman może znać na nie odpowiedź.
Według znanego scoopera Daniela Richtmana w kontynuacji hitu Buffy: Postrach wampirów dowiemy się, że krwiopijcy przez te wszystkie lata ukrywali się przed ludźmi. To całkiem ciekawy koncept, ponieważ oznacza to, że niejako zatrzymały się w czasie wtedy, kiedy zakończył się oryginalny serial. Dzięki temu w odcinku odcinku pilotażowym ma pojawić się wiele nawiązań do starej Buffy i mrugnięć okiem w stronę starych fanów.
Wampiry z Buffy zatrzymały się w czasie
Ta plotka świetnie współgra z niedawno ujawnionym opisem fabuły serialu, według którego nastoletnia pogromczyni będzie „rozdarta między starym mrocznym Sunnydale a nową ekskluzywną wersją miasteczka” – jeśli wampiry zatrzymały się w 2003 roku, a teraz ogromna część jej życia będzie im poświęcona, to w ten sposób twórcy mogą podkreślić kontrast między dwoma skrajnie różnymi rzeczywistości, w których musi się poruszać.
Podczas Weekendu Wampirów, święta celebrującego mroczną przeszłość miasteczka, dwójka krwiopijców, Jack i Shirley, wychodzą z placu budowy, zabijając nastolatka i planując rytuał, który ma na celu zebranie armii nieumarłych – informuje opis fabuły.
Buffy - pierwsze zdjęcia z planu kontynuacji
Dajcie znać, czy czekacie na kontynuację Buffy: Postrach wampirów i powrót Sarah Michelle Gellar. Czekamy na Wasze komentarze!
Źródło: comicbookmovie.com
