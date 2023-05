Buffy: Postrach wampirów - James Marsters zabiłby Spike'a. Scenarzyści nie mieli pomysłu na postać

Fot. Materiały prasowe

James Marsters w popularnym serialu Buffy: Postrach wampirów grał Spike'a. Jego bohater początkowo miał pojawić się tylko w kilku odcinkach i umrzeć, jednak charyzma aktora na tyle zjednała sobie sympatię fanów, że wycofano się z tego pomysłu. W ten sposób Spike stale powracał w kolejnych sezonach. Jednak jak sam aktor przyznaje, to mógł być błąd.

James Marsters w rozmowie z RadioTimes przyznał, że scenarzyści właściwie nigdy nie wiedzieli, co zrobić z jego postacią.

Anne Rice Początkowo pomysł był taki, że wampiry miały być jedynie metaforą wyzwań, z jakimi musiała zmierzyć się Buffy. Zostały stworzone po to, by je pokonać; zostały stworzone po to, by umrzeć. Buffy: Postrach wampirów nie miało być takie jak uniwersum, w którym mogłeś współczuć wampirom.

James Marsters zabiłby Spike'a, gdyby mógł

Aktor kontynuował, tłumacząc jak na przestrzeni kolejnych sezonów zmieniał się Spike. Zdradził, jak sam rozegrałby jego wątek.

Byłem złoczyńcą. Potem stałem się zwariowanym sąsiadem, a wtedy kiepskim chłopakiem. Następnie upadłym mężczyzną, który próbował znaleźć odkupienie. A na samem końcu eksperymentalnym herosem.

Gdy tylko publiczność zaczęła go zbyt lubić - och, chcemy go, kochamy tę postać, niech zwiąże się z Buffy - zabiłbym go. Prawdopodobnie po jakichś trzech odcinkach. Rujnował wszystko. Mam szczęście, że twórcy mieli więcej odwagi i wyobraźni, niż ja na ich miejscu.

