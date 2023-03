Największe twardzielki w popkulturze wg naEKRANIE. Kto wygra: Kapitan Marvel, Buffy czy Wednesday?

Fot. Materiały prasowe

Z okazji Dnia Kobiet postanowiliśmy zebrać dla was największe twardzielki w popkulturze. Jeśli jeszcze ich nie znacie, to warto to zmienić. Każda z naszych kandydatek na stałe zapisała się na kartach kina i telewizji. Niektóre z nich niestrudzenie polowały na wampiry, a inne przeżyły Grę o Tron. A to dopiero początek. Poznajcie wyniki rankingu poniżej i przekonajcie się kto zajął pierwsze miejsce.

Jakie były zasady tworzenia rankingu? Do zestawienia kwalifikowały się bohaterki zarówno z filmów, jak i seriali, jednak pod uwagę braliśmy tylko produkcje aktorskie. Co więcej, z każdego tytułu mogliśmy wybrać tylko jedną postać, by było jak najbardziej różnorodnie. Jako twardzielki rozumiemy silne postacie kobiece, a więc nie tylko takie, które mogą pochwalić się mocnym prawym sierpowym, ale także takie, które są w stanie przetrwać w wyjątkowo trudnych warunkach, albo rządzić bezwzględnym światem mody czy królestwem. W dodatku kandydatki muszą być postaciami, które zna większość widzów, ponieważ stały się nieodłączną częścią popkultury.

Największe twardzielki w popkulturze wg naEKRANIE