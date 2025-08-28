Emma Stone porwana przez fanów teorii spiskowych. Zwiastun filmu Bugonia

materiały prasowe

Focus Features opublikowało pierwszy pełnometrażowy, oficjalny zwiastun filmu Bugonia – nietypowej czarnej komedii science fiction w reżyserii Yorgosa Lanthimosa, z Emmą Stone w roli głównej. Nowa produkcja uderzy w tematykę teorii spiskowych i budujących się wokół nich niepokojących narracji i działań.

BUGONIA - zwiastun

Bugoniato ponowne spotkanie Lanthimosa i Emmy Stone po czterokrotnie nagrodzonym Oscarem filmie Biedne istoty. W ich najnowszej współpracy – anglojęzycznym remake’u południowokoreańskiego filmu Jang Joon-hwana Save the Green Planet! – Stone wciela się w wpływową prezes dużej korporacji, porwaną przez dwóch spiskowców (Jesse Plemons, Aidan Delbis), którzy są przekonani, że jest ona kosmitką planującą zniszczenie Ziemi.

Film napisany przez Willa Tracy’ego z udziałem Stavrosa Halkiasa i Alicii Silverstone wyprodukowali: Ed Guiney, Andrew Lowe, Lanthimos, Stone, Ari Aster, Lars Knudsen, Miky Lee oraz Jerry Kyoungboum Ko.

Bugonia swoją premierę będzie miała 24 października 2025 roku.