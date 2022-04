Bullet Train - walki inspirowane Jackiem Chanem. Reżyser tłumaczy

fot. materiały prasowe

Bullet Train to film akcji, za który odpowiada David Leitch, współtwórca Johna Wicka oraz reżyserii takich akcyjniaków jak Deadpool 2, Atomic Blonde i Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw. Filmowiec powoli rozpoczyna promocję widowiska, które na pewno będzie mieć kapitalne sceny walk, jak w każdym jego filmie, ale będzie mieć inny styl.

Bullet Train - inspiracje Jackiem Chanem

Leitch tłumaczy, że jego film jest szaloną rozrywką z duża dawką humoru w akcji. Tworząc sceny walk inspirował się klasycznymi filmami Jackiego Chana, więc nie zabraknie w nich także fizycznej komedii. Inspirację więc są zobrazowane w choreografii i pomyśle na walki.

- Walki są stworzone tak, by uwydatnić bohaterów. Jesteśmy tutaj po to, by dobrze się bawić w ograniczonej przestrzeni.

Bullet Train

Bullet Train - o czym jest film?

Bohaterem jest zawodowy zabójca znany jako Ladybug (Brad Pitt), który jedzie pociągiem w Japonii w określonym celu. Na jego pokładzie jest grupa różnych morderców, których cele są powiązane, ale zarazem to one generują pomiędzy nimi konflikt.

W obsadzie znajdują się Brad Pitt, Sandra Bullock, Joey King, Brian Tyree Henry, Aaron Taylor-Johnson, Zazie Beets, Michael Shannon, Logan Lerman, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Masi Oka i Benito Antonio Martinez Ocasio.

Bullet Train - premiera w polskich kinach odbędzie się 29 lipca 2022 roku.