Buzz Astral z solowym filmem, Turning Red i inne - Pixar zapowiada swoje kolejne animowane projekty

źródło: Pixar

Pixar poinformował w czasie konferencji z okazji Dnia Inwestora, że pracuje nad animacją Lightyear. Będzie to film typu origin story opowiadający o znanym z serii Toy Story Buzzie Astralu. Jednak jest pewien szczegół. Otóż produkcja przedstawi prawdziwego Buzza, pilota testowego, który stał się kosmicznym bohaterem, a następnie wzorując się na nim powstała zabawka uwielbiana przez fanów Toy Story. Chris Evans użyczy głosu głównemu bohaterowi. Angus MacLane jest reżyserem projektu. Animacja trafi do kin 17 czerwca 2022 roku.

Drugim z ogłoszonych oryginalnych filmów pełnometrażowych Pixara jest Turning Red. Animacja opowiada o dziewczynce Mei, która wydaje się być zwykłym dzieckiem jak jej rówieśnicy. Jednak jest pewna różnica. Gdy Mei wpada w nadmierną ekscytację to... zamienia się w wielką czerwoną pandę. Za reżyserię odpowiada Domee Shi.

https://twitter.com/Pixar/status/1337195228797661184

https://twitter.com/Disney/status/1337195331243679744

https://twitter.com/Disney/status/1337194926954733569

Ponadto Pixar ogłosił dwie serie krótkometrażówek. Pierwsza to Pixar Popcorn, która zadebiutuje na Disney+ w styczniu 2021 roku. Druga to Dug Days, która opowie o losach psa Asa znanego fanom studia z animacji Odlot. Zapowiedziano również nową krótkometrażówkę z serii SparkShorts. To Burrow, opowieść o króliku, który wyrusza w podróż, aby wykopać norę swoich marzeń, mimo że nie ma pojęcia, co robi. Zamiast ujawniać sąsiadom swoje niedoskonałości, pogrąża się coraz głębiej w kłopotach.

Pixar zapowiedział również swoje dwa nowe seriale. Pierwszy to Auta, zupełnie nowa produkcja opowiadająca o losach znanych z filmowego cyklu Zygzaka McQueena oraz Złomka, którzy podróżują po USA. Projekt trafi na Disney+ jesienią 2022 roku. Drugi to Win or Lose, serial opowiadający o losach szkolnej drużyny softballa. Każdy z 20-minutowych odcinków produkcji pokaże historię z perspektywy innej postaci. Premiera w 2023 roku.