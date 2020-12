Tajna Inwazja jako serial MCU! Marvel zapowiedział również 3 inne projekty Disney+

Marvel/superherohype.com

Jak zapewne zdążyliście już zauważyć, w czasie Dnia Inwestora Disneya szef Marvel Studios, Kevin Feige, wyjawił cały szereg rewelacji na temat nadchodzących projektów MCU. Wśród ogłoszeń nie mogło zabraknąć nieujawnionych do tej pory tytułów seriali, które trafią na platformę Disney+. Będą to: Secret Invasion, Ironheart, Armor Wars i I Am Groot.

Pierwszy z nich stanie się adaptacją słynnej serii komiksowej Tajna Inwazja, w której pokazano Skrulli podszywających się pod wielu znanych herosów Marvela - taki obrót spraw był częścią większego planu podboju Ziemi. Wiemy, że w produkcji powrócą Samuel L. Jackson jako Nick Fury i portretujący Talosa Ben Mendelsohn.

Drugi z projektów skupi się na postaci potencjalnej następczyni Iron Mana, Riri Williams aka Ironheart. W rolę młodej, genialnej wynalazczyni wcieli się znana m.in. z filmu Gdyby ulica Beale umiała mówić , Dominique Thorne.

Armor Wars nawiązuje do wydawanej pod koniec lat 80. serii komiksowej o tym samym tytule, w której Iron Man musiał zmierzyć się ze skutkami dostania się nowoczesnej technologii w niepowołane ręce. W głównej roli wystąpi jednak War Machine (akcja rozegra się już po śmierci Tony'ego), którego ponownie zagra Don Cheadle.

I Am Groot ma być z kolei serialem złożonym z krótkometrażowych animacji poświęconych Baby Grootowi. Na ekranie zobaczymy "kilka nowych i niezwykłych postaci".

Zobaczcie loga wszystkich wymienionych wyżej produkcji:

Secret Invasion - logo