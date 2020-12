Baymax!, Vaiana, Zwierzogród i inne - Disney+ zapowiada swoje projekty serialowe

Źródło: Disney

W nocy z 10 na 11 grudnia czasu polskiego odbyła się konferencja Disneya z okazji Dnia Inwestora. Na niej ogłoszono, że cztery popularne animacje studia doczekają się swoich serialowych rozszerzeń. Słynny robot Baymax, którego spotkaliśmy w filmie Wielka Szóstka otrzyma własną serię, w której wyposażony w nowe moce będzie pomagał ludziom.

Ponadto dwie księżniczki Disneya otrzymają swoje produkcje odcinkowe. Są to Tiana znana z animacji Księżniczka i Żaba oraz Vaiana. Nie podano szczegółów projektów z ich udziałem. Zwierzogród również doczeka się serialowego spin-offu. Został on zatytułowany Zootopia+. To projekt złożony z krótkometrażówek, w którym pojawią się postacie znane z oryginalnego filmu takie jak leniwiec Flash. Baymax!, Zootopia+ i Tiana zadebiutują na Disney+ w 2022 roku, a Vaiana w 2023 roku.

Na konferencji zaprezentowano również pierwsze zdjęcie z serialowego remaku filmu Turner i Hooch o duecie policjanta i psa. Tym razem jednak główny bohater grany przez Josha Pecka nie będzie policjantem a szeryfem. Zdjęcie Hoocha możecie zobaczyć poniżej. W pozostałych rolach w serialu występują Lyndsy Fonseca jako Laura, Carra Patterson jako Jessica, Vanessa Lengies jako Erica, Antony Ruivivar jako Chief James Clark, Brandon Jay McLaren jako Xavier, Jeremy Maguire jako Matthew i Becca Tobin jako Brooke.

Nowym projektem Disney+ jest również serialowy remake filmu Szwajcarska Rodzina Robinsonów z 1960, nad którym pracują Ron Moore i Jon M. Chu. Dla przypomnienia oryginał opowiada o tytułowej rodzinie, która udaje się do kolonii w Nowej Gwinei. Jednak po drodze ich statek atakują piraci, a oni lądują na bezludnej wyspie.

Disney na konferencji ogłosił swoją serię opartą na afrykańskich komiksach zatytułowaną Iwaju. To pierwsza współpraca między Disneyem a afrykańską firmą Kugali zajmująca się komiksami. Akcja produkcji ma dziać się w Lagos przyszłości i poruszać tak ważne tematy jak walka klas i kwestionowanie status quo.

Na spotkaniu ujawniono również po raz pierwszy logo serialu Percy Jackson and the Olympians opartego na popularnej serii powieści dla młodzieży autorstwa Ricka Riordana o tytułowym chłopcu, potomku Posejdona, który trafia do obozu szkoleniowego dla innych dzieci greckich bogów olimpijskich.

Wśród nowości zapowiedziano również serial The Mighty Ducks: Game Changers, czyli kontynuację franczyzy Potężne Kaczory. W produkcji drużyna ta jest już wielkim hokejowym zespołem. Kiedy 12-letni Evan zostaje odcięty od teamu postanawia razem z mamą zbudować własną ekipę złożoną z outsiderów. W serialu pojawią się znany z filmowego cyklu Emilio Estevez oraz Lauren Graham.

Innymi serialami ogłoszony przez Disney+ są Flora and Ulysses oparty na komiksach o przygodach tytułowej dziewczynki i jej wiewiórki, Big Shot, komediodramat dziejący się w świecie dziewczęcej, licealnej koszykówki; w obsadzie znajdują się między innymi John Stamos i Jessalyn Gilsig oraz The Mysterious Benedict Society, produkcja oparta na bestsellerowym cyklu powieści.