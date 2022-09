Buzz Astral - nowa zabawka kolekcjonerska z wieloma funkcjami i gadżetami. Będzie można z nią porozmawiać!

fot. materiały prasowe

Do sprzedaży trafi zabawka Buzza Astrala, która powstała przy współpracy Disneya/Pixara z firmą robotyczną Robosen. Jej wygląd jest inspirowany wersją tego bohatera z tegorocznego filmu Buzz Astral, w którym głos głównemu bohaterowi z wersji angielskojęzycznej podkładał Chris Evans.

Ten przedmiot kolekcjonerski będzie posiadać niezwykle zaawansowane funkcje. Ma to być "inteligentny, mówiący, interaktywny, programowalny i ultra autentyczny robot Space Ranger, będący połączeniem nauki, inżynierii i artyzmu". Robot będzie mógł rozmawiać z użytkownikami za pomocą programu do rozpoznawania mowy, który przetworzy to, co zostało powiedziane i szybko znajdzie odpowiednią odpowiedź w swoje obszernej bazie fraz. Według Robosen nigdy nie zabraknie mu słów. Zabawka oferuje również „technologię rozpoznawania niejednoznacznego głosu i semantyki”, co oznacza wciągające wrażenia bez konieczności zapamiętywania określonych fraz aktywacyjnych.

Ale to nie jedyne zaawansowane funkcje w tej zabawce. Można go zaprogramować za pomocą aplikacji połączonej przez Bluetooth. Ponad 50 mikroczipów i 23 bardzo precyzyjne serwomotory dają Buzzowi szeroką gamę opcji ruchu. Ma ponad 200 fabrycznie załadowanych efektów dźwiękowych i programów akcji z możliwością udostępnienia większej liczby, gdy użytkownicy będą programować własne sekwencje działań i udostępniać je sobie nawzajem za pośrednictwem aplikacji.

Buzz Astral - zabawka kolekcjonerska

Jedną z kluczowych funkcji aplikacji będą cztery tryby programowania dostępne do tworzenia własnych sekwencji użytkowników. Pozwolą na programowanie poprzez ręczne ustawianie kończyn Astrala, co pozwoli mu na pociąganie, upuszczanie i wiele innych. Poprzez aktualizacje oprogramowania będzie można odblokować więcej nowych funkcji.

Zobaczcie poniżej, jak prezentuje się Buzz Astral, który mierzy 42 cm i może pochwalić się wysokiej jakości materiałami oraz szczegółowym nadrukiem graficznym i innymi detalami.

Przedmiot będzie dostępny wiosną 2023 roku. Wybierając opcję standardową „Buzz Lightyear Space Ranger Alpha” klient zapłaci 649$, która zawiera zniżkę 150$, jeśli kupi ją w przedsprzedaży. Dostępna jest również limitowana edycja kolekcjonerska „Buzz Lightyear Infinity Pack” za 749$ (250$ zniżki na zamówienia w przedsprzedaży). Oba modele wymagają wpłacenia zaliczki w wysokości 99 dolarów, zanim zabawka zostanie wysłana na początku przyszłego roku. Po premierze obie wersje będą sprzedawane odpowiednio za 799 i 999 dolarów.