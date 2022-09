Netflix - aż 34 filmy zostaną usunięte do końca września. Macie tylko kilka dni na obejrzenie tych tytułów

Sony/20th Century Fox/Paramount/Warner Bros.

Netflix na koniec września usunie z polskiego katalogu serwisu aż 34 tytuły - przypomnijmy, że to standardowa procedura będąca konsekwencją rozmaitych umów licencyjnych i wynikającego z nich prawa do emisji danego filmu bądź serialu. Wygląda jednak na to, że najbliższe uszczuplenie biblioteki platformy może być dla widzów wyjątkowo bolesne; wszystko przez to, że znikną z niej naprawdę głośne produkcje, z których przynajmniej niektóre zdążyły już zyskać status kultowych.

Serwis VOD ogłosił więc, że z katalogu zostaną usunięte takie filmy jak Mad Max, Niesamowity Spider-Man, Gorączka czy Szeregowiec Ryan - a to dopiero początek. Powody do narzekań mogą mieć też miłośnicy ekranowych popisów tak znanych aktorek i aktorów jak Vin Diesel, Reese Witherspoon, Russell Crowe bądź Jesse Eisenberg. Netfliksowych rozstań szykuje się znacznie więcej.

Oto pełna lista produkcji, które znikną z platformy Netflix do końca września 2022 roku:

Netflix - 34 produkcje, które zostaną usunięte wraz z końcem września

Podziemny krąg (1999)