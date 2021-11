Byle do dzwonka - zwiastun 2. sezonu. Miłość wisi w powietrzu

Źrodło: Peacock

Byle do dzwonka opublikowało zwiastun 2. sezonu, w którym zaczyna się nowy rok szkolny dla bohaterów produkcji platformy Peacock. Widzowie mogą przygotować się na rywalizację, odkupienie i wątki miłosne. Bayside High zmierzy się ze swoją największą konkurencją - Valley High - na California School Spirit Competition. Obie drużyny są zdeterminowane, by wygrać. Jednak inne sprawy rozpraszają uwagę najmądrzejszych i najbardziej skupionych członków grupy.

Daisy Jimenez (Haskiri Velazquez) wciąż pracuje ciężko, by utrzymać uwagę uczniów na istotnych problemach, jednak gdy kolega z klasy wpadnie w jej oko, być może pójdzie za sercem, zamiast za rozumem. Za to Lexi Haddad-DeFabrizio (Josie Totah) wkracza w nową klasę z prostym celem - by po raz drugi pocałować swojego nowego chłopaka. Miłość wisi w powietrzu także dla innych bohaterów 2. sezonu Byle do dzwonka.

Byle do dzwonka - zwiastun 2. sezonu serialu

Byle do dzwonka - zdjęcia do 2. sezonu

Byle do dzwonka - 2 sezon

Byle do dzwonka - premiera 2. sezonu 24 listopada 2021 roku.