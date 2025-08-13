placeholder
To jednak nie koniec Daredevila? Vincent D'Onofrio prostuje słowa Charliego Coxa

Fani Daredevila byli mocno zdziwieni, gdy Charlie Cox nazwał 2. sezon Daredevil: Odrodzenie "finałowym". Vincent D'Onofrio od razu skorzystał z mediów społecznościowych do wystosowania sprostowania. Wygląda na to, że to nie koniec Diabła Stróża w Disney+.
tpb-vod

Daredevil: Odrodzenie (1. sezon) - 87%
Na fanów Daredevila spadła jak grom z jasnego nieba informacja od samego Charliego Coxa o tym, iż 2. sezon może być finałowym. Tak przynajmniej nazwał serię, do której obecnie trwają zdjęcia. Wiele osób było zdziwionych takich obrotem spraw, ponieważ twórcy wielokrotnie mówili o planie na wiele kolejnych sezonów. Teraz sprostowanie, które powinno uspokoić fanów, wystosował Vincent D'Onofrio, czyli druga największa gwiazda produkcji i odtwórca roli Wilsona Fiska AKA Kingpina.

Marvel już ma scenę z Avengers: Doomsday z ikoną MCU? Niepewne losy Spider-Manów

Vincent D'Onofrio za pośrednictwem X (wcześniej Twitter) odniósł się wideo z Charlim Coxem, który nazywał 2. sezon finałowym. Aktor skomentował to krótko:

Nieprawda. Mamy plan na 3. sezon. 

Z tego, co wiem, to nie jest to prawda i jest duża szansa, że dostaniemy trzeci sezon.

Wszystko wskazuje na to, że Charlie Cox po prostu się pomylił, a Disney jest na tyle zadowolony z wyników Daredevil: Odrodzenie, że prawdopodobnie zobaczymy jeszcze więcej przygód Diabła Stróża na małym ekranie. Odetchnęliście z ulgą?

Ranking przeciwników Daredevila

27. Stilt-Man (Wilbur Day)

Najczęściej wyśmiewany przeciwnik Daredevila. Ubrany w zbroję na szczudłach. Choć potrafi zaskoczyć, częściej jest bohaterem żartów niż grozy.

arrow-left
27. Stilt-Man (Wilbur Day)
Marvel
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Powiązane seriale

8,1

2025
Daredevil: Odrodzenie
Oglądaj TERAZ Daredevil: Odrodzenie Dramat
Powiązane osoby

Vincent D'Onofrio

Vincent D'Onofrio image

Charlie Cox

Charlie Cox image

