To jednak nie koniec Daredevila? Vincent D'Onofrio prostuje słowa Charliego Coxa
Na fanów Daredevila spadła jak grom z jasnego nieba informacja od samego Charliego Coxa o tym, iż 2. sezon może być finałowym. Tak przynajmniej nazwał serię, do której obecnie trwają zdjęcia. Wiele osób było zdziwionych takich obrotem spraw, ponieważ twórcy wielokrotnie mówili o planie na wiele kolejnych sezonów. Teraz sprostowanie, które powinno uspokoić fanów, wystosował Vincent D'Onofrio, czyli druga największa gwiazda produkcji i odtwórca roli Wilsona Fiska AKA Kingpina.
Vincent D'Onofrio za pośrednictwem X (wcześniej Twitter) odniósł się wideo z Charlim Coxem, który nazywał 2. sezon finałowym. Aktor skomentował to krótko:
Wszystko wskazuje na to, że Charlie Cox po prostu się pomylił, a Disney jest na tyle zadowolony z wyników Daredevil: Odrodzenie, że prawdopodobnie zobaczymy jeszcze więcej przygód Diabła Stróża na małym ekranie. Odetchnęliście z ulgą?
