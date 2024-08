fot. 20th Century Studios

W kinach już zadebiutował horror Obcy: Romulus, w którym główną rolę gra Cailee Spaeny. W tym roku 26-letnią aktorkę mogliśmy również oglądać w filmie Civil War, a w 2023 roku była nominowana do Złotego Globu za tytułową rolę w dramacie Priscilla w reżyserii Sofii Coppoli. W rozmowie z magazynem Empire zdradziła, że już wcześniej mogła pracować ze słynną reżyserką przy projekcie, który jednak nie doszedł do skutku.

Cailee Spaeny o początkach współpracy z Sofią Coppolą

Spaeny powiedziała, że starała się o rolę w Małej Syrence (ang. The Little Mermaid) od Sofii Coppoli. Wysłała "dziwne nagranie" bez dialogów, gdzie zagrała syrenę. Przyznała, że pierwszy raz w jej karierze oddzwoniono do niej w sprawie roli i stało się to za sprawą właśnie tej reżyserki.

Przypomnijmy, że w 2014 roku Coppola rozwijała aktorską wersję Małej Syrenki ze studiami Universal i Working Title. Film miał opierać się na oryginalnej baśni, która jest znacznie mroczniejsza od historii przedstawionej przez Disneya. Ostatecznie zrezygnowano z tego projektu, ponieważ dyrektor studia nie sądził, żeby spodobał się mężczyznom w średnim wieku. Z kolei Spaeny dodała, że Mała Syrenka miała być bardzo dziwna i awangardowa.

Co ciekawe w 2017 roku aktorka znowu stanęła przed szansą wystąpienia w produkcji Coppoli. Starała się o rolę w filmie Na pokuszenie, gdzie zagrali Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Colin Farrell i Elle Fanning. Spaeny wyjaśniła:

To ostatecznie nie wypaliło. Byłam załamana, ponieważ Sofia jest reżyserką, na której skupiłam swoją uwagę jako nastolatka, zwłaszcza mieszkając w Pasie biblijnym. Jest coś wyzwalającego [w jej pracy] i coś, o czym nie mówiło się zbyt wiele w przypadku młodych kobiet, z którymi dorastałam. Ona traktowała młode dziewczyny poważnie. To naprawdę do mnie przemawiało na poziomie osobistym.

Ostatecznie Cailee Spaeny dostała rolę w Priscilli, o czym dowiedziała się, gdy kręciła film Civil War u boku Kirsten Dunst.

Potem dostałam telefon, że [Coppola] chce się ze mną spotkać w Nowym Jorku. Wypiłyśmy kawę, a potem wyciągnęła iPada i zaczęła pokazywać mi zdjęcia Priscilli Presley.

Aktorka powiedziała, że Kirsten Dunst, która często współpracuje z Coppolą, obserwowała ją i sądzi, że coś powiedziała reżyserce o niej. Ponadto Dunst dała jej kilka wskazówek, jak przystosować się do pracy na planie Coppoli po wyczerpujących zdjęciach przy Civil War.

Właśnie nakręciliśmy ten niesamowicie intensywny film wojenny z mnóstwem eksplozji. To było bardzo dezorientujące, a Kirsten powiedziała: "[Priscilla] będzie przeciwieństwem. To będzie takie relaksujące i spokojne; po prostu będziesz się świetnie bawić, a Sofia będzie puszczać muzykę, a ty będziesz smutna w wannie". I wszystko to było w porządku!

Priscilla jest dostępna do wypożyczenia na streamingu m.in. w serwisach Rakuten, Polsat Box Go, Player.pl oraz Cineman.

