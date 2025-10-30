Call of Duty dostanie swój film. Reżyserem zostanie twórca Yellowstone

fot. Activision

Po zdobyciu praw do ekranizacji jednej z największych gier wideo na świecie, wytwórnia Paramount pozyskała teraz dwóch reżyserów z najwyższej półki, którzy zajmą się jej realizacją. Taylor Sheridan i Peter Berg dołączyli do Paramount i Activision, by wspólnie opracować i wyprodukować film z uniwersum Call of Duty.

Seria strzelanek perfekcyjnie nadaje się pod adaptacje filmową, gdyż te gry mają reputację przedstawiania konfliktów w niezwykle filmowy sposób. Ciężko stwierdzić, która z produkcji miałaby posłużyć za podstawę adaptacji, gdyż w całej historii Call of Duty poruszano zarówno konflikty historyczne z okresu II wojny światowej, jak i współczesne pola bitew, aż po futurystyczne starcia z marines wyposażonymi w egzoszkielety.

Sheridan i Berg są wieloletnimi przyjaciółmi i wcześniej współpracowali m.in. przy filmie Aż do piekła, który zdobył cztery nominacje do Oscara, w tym za Najlepszy film i Najlepszy scenariusz oryginalny dla Sheridana. Obaj twórcy wydają się idealnym wyborem do realizacji takiego projektu, szczególnie ze względu na swoje wcześniejsze doświadczenia z tematyką militarną. Berg zyskał uznanie filmem Ocalony, a Sheridan stworzył serial Lioness dla Paramount+, również oparty na wątkach wojskowych.

