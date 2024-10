Call of Duty: Black Ops 6 zalicza udany debiut. Nie uniknięto jednak problemów na PC

fot. Activision

25 października na PC i konsolach zadebiutowało Call of Duty: Black Ops 6, czyli najnowsza odsłona popularnej serii strzelanek od Activision. W sieci pojawiły się już pierwsze recenzje, z których wynika, że gracze nie powinni być rozczarowani. Twórcy mieli przygotować naprawdę dobrą, wciągającą kampanię, która na dodatek jest dłuższa niż we wcześniejszych częściach. Świetne wrażenie ma robić też dopracowana i satysfakcjonująca rozgrywka w każdym z dostępnych trybów.

Doskonały ciąg różnorodnych misji sprawia, że Black Ops 6 to najlepsza kampania Call of Duty od wielu, wielu lat - napisał Simon Cardy z IGN.

Kampania w Call of Duty Black Ops 6 to fantastyczny i wyczekiwany powrót do formy. Mnóstwo różnorodności i wystarczająco dobra historia sprawiają, ze to moja ulubiona gra od czasu rebootu Modern Warfare z 2019 roku - czytamy w recenzji, którą napisał Jesse Norris dla XboxEra.

Aktualna średnia ocen Call of Duty: Black Ops 6 w serwisie Opencritic to 85/100 na podstawie 10 opinii krytyków.

Wygląda jednak na to, że nie wszystko jest idealne, bo już odbiór gry na Steamie jest "mieszany". Z komentarzy wynika, że na PC nie uniknięto problemów technicznych. Niektórzy narzekają na rozłączanie, inni zaś na przydarzające się co jakiś czas crashe skutkujące wyrzuceniem z gry. Trudno powiedzieć, co jest tego powodem, jednak można założyć, że za jakiś czas zostanie to naprawione w popremierowych aktualizacjach.