Call of Duty: Black Ops Cold War - Activision ujawnia rozmiar gry

Activision

Niebawem premiera Call of Duty: Black Ops Cold War, a Activision zaczyna udostępniać graczom kolejne informacje na temat tej produkcji. Teraz poznaliśmy szczegóły dotyczące rozmiaru gry i będą się one wyraźnie różnić w zależności od posiadanego urządzenia do gier.

Na kończącej się generacji konsol i pecetach trzeba będzie zarezerwować od 93 do 95 GB wolnego miejsca na dysku. Znacznie więcej przestrzeni dyskowej będziemy potrzebować na PlayStation 5 i Xbox Series X oraz S - tutaj już gra zajmie aż 136 GB.

Rozmiar gry zdaje się być problematyczny w kontekście Xbox Series S, który wg niepotwierdzonych informacji oferuje jedynie 364 GB przestrzeni dyskowej przeznaczonej dla graczy. Warto jednak pamiętać, że nowa odsłona serii ma być zbudowana "modułowo" - pojawi się tu możliwość pobrania wyłącznie kampanii fabularnej lub samego trybu sieciowego.

W Call of Duty: Black Ops Cold War zagramy 13 listopada na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X i S.