Styczniowe PlayStation State of Play oficjalnie zapowiedziane! Co zobaczymy podczas wydarzenia?

fot. SIE

Sony nie czekało zbyt długo na oficjalne potwierdzenie niedawnych plotek i zapowiedziało, że już 31 stycznia o godzinie 23:00 czasu polskiego odbędzie się kolejna prezentacja z cyklu State of Play. W trakcie trwającego około 40 minut wydarzenia mamy dostać informacje na temat ponad 15 gier zmierzających na konsole PlayStation. W opisie opublikowanym na łamach PS Blog zdradzono, że wśród nich znajdą się między innymi Rise of the Ronin, Stellar Blade oraz gry na PS VR2.

Warto również przypomnieć, że w nieoficjalnych doniesieniach wspominano, że w trakcie wydarzenia mamy zobaczyć także między innymi Death Stranding 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Until Dawn na PS5 i PC oraz Judas, dawno niewidzianą grę tworzoną przez studio Kena Levine'a, twórcy kultowego BioShocka. Czy wszystkie te przecieki się potwierdzą? O tym przekonamy się już jutro późnym wieczorem.

Styczniowe PlayStation State of Play będzie można śledzić dzięki transmisjom w serwisach YouTube, Twitch oraz TikTok.