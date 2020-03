Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered – premiera jeszcze w tym roku?

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered może zadebiutować jeszcze w tym roku. Taką informację ujawnił użytkownik Twittera o pseudonimie Okami. Oczywiście, nie jest to żadne oficjalne źródło, ale już kilkukrotnie udowodnił on, że rzeczywiście może mieć dostęp do informacji związanych z popularną serią pierwszoosobowych strzelanin od Activision. To właśnie Okami jako pierwszy wspominał np. o testach trybu Gunfight, jeszcze przed ich faktyczną zapowiedzią.

Plotka ta wydaje się być dość wiarygodna z co najmniej dwóch powodów. W roku 2016 zdecydowano się na odświeżenie pierwszego Modern Warfare, więc potraktowanie w ten sam sposób sequela wydaje się czymś w pełni naturalnym. Co więcej, przedstawiciele Activision już wcześniej wspominali, że w tym roku planują premierę kilku remasterów – niewykluczone, że nowa wersja produkcji z 2009 roku będzie jednym z nich.

Okami dodaje również, że już 10 marca zadebiutuje Call of Duty: Warzone, czyli osobna produkcja oferująca rozgrywki battle royale. Oficjalna zapowiedź i zwiastun mają wkrótce pojawić się w sieci, a już teraz do PlayStation Store wyciekł baner potwierdzający istnienie gry.