Nadciąga nowe Call of Duty? Banner PlayStation potwierdza istnienie Warzone

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Call of Duty: Warzone to tytuł, który pojawił się już w kilku plotkach od branżowych informatorów. Wygląda na to, że właśnie został on potwierdzony za sprawą przecieku w PlayStation Store. W cyfrowym sklepie pojawił się baner reklamujący ten tytuł jako jedną z gier dostępnych dla abonentów usługi PS Plus. Co więcej, w ogłoszeniu widzimy też dopisek zachęcający do dołączenia "już teraz", co wydaje się potwierdzać też wcześniejsze, nieoficjalne informacje na temat premiery już w marcu tego roku.

Banner został już zdjęty z sieci, ale w internecie nic nie ginie i dzięki zapisanym przez internautom zrzutom ekranu możemy się z nim zapoznać.

fot. Activision

Call of Duty: Warzone, według pojawiających się w sieci plotek, ma być przedstawicielem gatunku battle royale, a zarazem produkcją dostępną w biznesowym modelu free-to-play, dzięki któremu wszyscy zainteresowani gracze będą mogli zagrać w niego za darmo. Czy tak rzeczywiście będzie? Prawdopodobnie przekonamy się o tym już wkrótce.