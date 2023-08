Call of Duty: Modern Warfare III już oficjalnie! Zobaczcie pierwszy teaser nowej odsłony serii

fot. Activision

Firma Activision oficjalnie zapowiedziała nowy rozdział w popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek i poinformowała, że już tej jesieni czeka nas premiera Call of Duty: Modern Warfare III. W sieci pojawił się krótki teaser, który zdradza, że gra trafi na sklepowe półki 10 listopada. Nie ujawniono natomiast żadnych innych szczegółów, nawet platform, na które zmierza ten tytuł. Można założyć, że będzie on dostępny na PC oraz konsolach obecnej generacji (PlayStation 5 i Xbox Series S/X), nie wiadomo jednak co ze starszymi urządzeniami Sony i Microsoftu.

Zainteresowanym graczom nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na dalsze informacje. Biorąc pod uwagę, że do debiutu gry zostały jeszcze tylko trzy miesiące, to niebawem powinniśmy dowiedzieć się czegoś więcej.

Call of Duty: Modern Warfare III - teaser gry