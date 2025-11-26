Reklama
Call of Duty - wiemy, kiedy prawdopodobny początek zdjęć do filmu. W jakich czasach osadzona akcja?

Seria Call of Duty zabierała graczy w przeszłość, przyszłość, ale skupiała się też na teraźniejszości. Kiedy będą miały miejsca wydarzenia z kinowej adaptacji?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  plotka 
call of duty Mark Wahlberg
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Call of Duty: Modern Warfare 2 fot. Activision
Od jakiegoś czasu wiadomo o powstającej kinowej adaptacji serii gier Call of Duty. Za reżyserię będzie odpowiedzialny Peter Berg, a scenariusz napisze Taylor Sheridan. Nowe doniesienia zdradzają, kto może wcielić się w główną rolę. Prawdopodobnie wiemy też, kiedy rozpoczną się zdjęcia.

Daniel Richtman, wiarygodny branżowy scooper, twierdzi iż zdjęcia do Call of Duty rozpoczną się już w 2026 roku. Akcja ma się dziać we współczesności, co nie było do tej pory tak oczywiste, ponieważ seria gier w niektórych częściach skupiała się na historycznych konfliktach, ale też wybiegała w przyszłość. Nie da się jednak ukryć, że to właśnie seria Modern Warfare cieszy się największą popularnością, a ta działa się właśnie we współczesności. Wcześniej podobne informacje przekazywał MyTimeToShineH, inny znany informator z Hollywood.

Richtman twierdzi też, że reżyser ma na oku "gwiazdy, z którymi już pracował". Tu na przód od razu wysuwa się kandydatura Marka Wahlberga, z którym Berg pracował przy pięciu filmach. John Malkovich oraz Taylor Kitsch również często z nim współpracowali, ale to Wahlberg jest najpewniejszym strzałem na chwilę obecną.

Przypomnijmy, że początkowo to Steven Spielberg chciał wyreżyserować kinową adaptację Call of Duty z racji bycia fanem gier, ale Activision odmówiło, ponieważ nie chciało dać legendarnemu reżyserowi finalnego zdania na temat ostatecznej wersji filmu i pełnej kontroli kreatywnej.

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  plotka 
call of duty Mark Wahlberg
