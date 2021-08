Call of Duty: Vanguard - obszerny gameplay z trybu fabularnego

fot. Activision

W Call of Duty: Vanguard gracze będą śledzić historie oczami kilku postaci. Podczas Gamescom Opening Night Live 2021 studio odpowiedzialne za grę zaprezentowało niemal 10 minut rozgrywki w wykonaniu jednej z nich. Bohaterką materiału, w którą także wcielą się gracze, jest Polina Petrova. To sowiecka żołnierka, która próbuje przedrzeć się przez oblężony Stalingrad i dotrzeć do swoich towarzyszy w boju.

Po poniższym fragmencie trudno powiedzieć, gdzie fabularnie w osi czasu gry akcja została umiejscowiona, jednak wideo pokazuje, że z pewnością nie zabraknie filmowej akcji, do której zresztą serią zdołała nas już przyzwyczaić.

W nadchodzącym Vanguard twórcy postawili na alternatywną wersję historii. Akcja gry ma skupić się na próbie wyeliminowania następcy Adolfa Hitlera. Oznacza to, że część wydarzeń, których będziemy świadkami, toczyć się będzie już po 45 roku.

Posiadacze konsol PlayStation 5 i PS4 już w najbliższy weekend będą mogli wziąć udział w testach alfa gry. Premiera pełnej wersji Call of Duty: Vanguard będzie miała miejsce 5 listopada.