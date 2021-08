Call of Duty: Vanguard już w pełni oficjalnie! Zobacz pierwszy teaser gry

fot. Activision

W połowie sierpnia w sieci pojawiły się pierwsze przecieki dotyczące nowej odsłony popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek od Activision. Wynikało z nich, że tegoroczna część to Call of Duty Vanguard i bezie powrotem do korzeni, a konkretnie do czasów II wojny światowej. Teraz doczekaliśmy się oficjalnego potwierdzenia, bo do sieci trafił krótki teaser.

Klimatyczny materiał wideo nie zawiera co prawda żadnych fragmentów rozgrywki, ale nie pozostawia żadnych wątpliwości odnośnie czasu akcji. Potwierdza on też niedawną informację dotyczącą pełnego ujawnienia gry - event odbędzie się już 19 sierpnia w grze Call of Duty: Warzone.

Za Call of Duty: Vanguard odpowiada ekipa Sledgehammer Games. Data premiery nie została jeszcze ujawniona, ale gry najprawdopodobniej możemy spodziewać się jeszcze tej jesieni. Nic nie wiadomo też na temat platform, choć najprawdopodobniej zagramy na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xboksie One i Xboksie Series S/X.