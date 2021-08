Call of Duty: Vanguard - data prezentacji trafiła do sieci. Kiedy zobaczymy grę?

fot. Activision

Call of Duty Vanguard to najnowsza odsłona popularnej serii strzelanek od Activision. Jej tytuł oraz pierwsze grafiki wyciekły do sieci już jakiś czas temu, jednak wśród przecieków brakowało istotnej informacji - daty konkretnej, oficjalnej prezentacji tego tytułu. Ta trafiła do sieci dopiero teraz i ujawnił ją Tom Henderson.

Mężczyzna opublikował tweet z zrzutem ekranu z PlayStation Store, czyli oficjalnego, cyfrowego sklepu japońskiej firmy. Widać na nim kafel informujący o terminie ujawnienia Call of Duty: Vanguard (event odbędzie się w Call of Duty: Warzone) i dzięki temu wiemy, że stanie się to już 19 sierpnia o godzinie 19:30 czasu polskiego.

https://twitter.com/_Tom_Henderson_/status/1427214795087007744

Co ciekawe, od kilkunastu dni w sieci można natrafić na plotki mówiące o evencie Sony planowanym właśnie na 19 sierpnia. Nie wiadomo czy obie te daty są ze sobą powiązane, ale nie można tego wykluczyć.