Call of Duty: Warzone to darmowe Battle Royale dla 150 osób. Zobacz zwiastun i screeny

Plotki się potwierdziły i Call of Duty: Warzone to rzeczywiście nowa odsłona cyklu, na dodatek dostępna za darmo na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Twórcy zdecydowali się na udostępnienie tej produkcji w biznesowym modelu free to play. Oznacza to, że zabawę można rozpocząć bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, a pieniądze będzie można wydawać na różnego rodzaju wirtualne przedmioty, dodatki czy przepustki.

Gra oferuje dwa tryby zabawy przeznaczone dla trzyosobowych zespołów: klasyczne Battle Royale oraz Plunder. Ten drugi skupi się na zbieraniu gotówki, którą będzie można znaleźć na mapie, podnieść z pokonanych wrogów i zdobyć za wykonywanie Kontraktów.

Miejscem akcji gry jest Verdansk – miasto, które podzielone zostało na kilka pomniejszych regionów. Znajdziemy tu zarówno tereny typowo miejskie, pełne zabudowań, jak i otwarte lokacje lepiej sprawdzające się w starciach na większy dystans. Dużą mapę będzie można przemierzać zarówno pieszo, jak i za sterami kilku typów pojazdów – m.in. ciężarówki, SUVa i helikoptera.

W Warzone nie zabraknie też kilku ciekawych, innowacyjnych mechanik. Jedną z nich będą wspomniane już Kontrakty, które pozwolą na zdobycie gotówki i wyposażenia. Drugą ciekawą nowością jest zaś Gułag (dostępny tylko w Battle Royale) – po pierwszej eliminacji gracze trafią w to miejsce i będą walczyć o przetrwanie jeden na jednego, a zwycięzca otrzyma możliwość powrotu do gry.

Call of Duty: Warzone - screeny z gry

Call of Duty: Warzone ma dzielić postępy i cross-play z Modern Warfare, chociaż ten drugi tytuł nie będzie niezbędny do zabawy i Warzone jest w pełni samodzielną produkcją. Premiera już 10 marca na PC, PS4 i XONE.