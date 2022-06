CANAL+ Polska zapowiada serialową ofensywę. 3. sezon Belfra i kilka nowości

fot. Robert Pałka

Do końca 2023 roku na CANAL+ Polska pojawią się między innymi 3. sezon serialu Belfra, 2. sezon serialu The Office PL, a także nowości - Strange Angels i Sortownia. Oprócz nich w bibliotece pojawią się dwie światowe produkcje CANAL+ GROUP — dramat historyczny Maria Antonina i serialowy western Django.

Strange Angels będzie serialem łączącym w sobie elementy kryminału i thrillera. To historia, w której zjawiska nadprzyrodzone i motywy historyczne wspólnie budują wielopiętrową zagadkę. Główna bohaterka, geolożka Lena, wraca do swojego rodzinnego Wałbrzycha, aby odnaleźć zaginioną córkę, z którą Lena wiele lat temu straciła kontakt i która jest podejrzana o uprowadzenie kilkorga dzieci. Za reżyserię odpowiada Mariusz Palej (Detektyw Bruno), a za scenariusz Agnieszka Szpila (nominowana do tegorocznej Nike za powieść Heksy), Dominika Prejdova, Marcin Ciastoń (Hiacynt) i Katarzyna Tybinka (Wataha). W głównych rolach wystąpią Karolina Kominek, Dawid Ogrodnik, Edyta Olszówka i Alicja Wieniawa-Narkiewicz. Premiera serialu w 2023 roku.

CANAL+

Zapowiedziano 3. sezon Belfra. W najnowszej odsłonie Paweł Zawadzki wraca do swych rodzinnych stron, do nadmorskiego Małomorza, gdzie nadal mieszka jego ojciec. Belfer podejmie pracę w lokalnym liceum. Premiera w 2023 roku.

Sortownia to 8-odcinkowy dramat obyczajowy. Zdjęcia do serialu ruszają w sierpniu. Będzie to historia lekarza pracującego na oddziale ratunkowym w jednym z warszawskich szpitali, w miejscu, gdzie ratuje się ludzkie życie. To tu zapadają decyzje kogo ratować w pierwszej kolejności, "sortując" pacjentów kodami czerwonym, żółtym i zielonym. Praca w ekstremalnych warunkach, walka z czasem i nieodwracalne w skutkach decyzje to codzienność głównego bohatera. Codzienność uzależniająca go jak narkotyk. Bo balansowanie między czyimś życiem, a śmiercią daje też poczucie władzy, a nawet prawo stawania powyżej moralnych zasad. Za kamerą stanie Anna Kazejak (Fucking Bornholm), a za scenariusz odpowiedzialni są Wiktor Piątkowski (Wataha), Monika Powalisz (Belfer), Michał Wawrzecki (Chyłka) i Joanna Kozłowska (Wotum nieufności).

CANAL+