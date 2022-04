Cannes 2022 - oto filmy walczące o nagrody. Produkcje mistrzów kina; jest Jerzy Skolimowski!

fot. materiały prasowe / Flore Maquin

Jest program 75. Festiwalu Filmowego w Cannes. W konkursie głównym walczyć będzie 18 filmów, a wśród wybitnych reżyserów są takie nazwiska jak Hirokazu Kore-eda, Cristian Mungiu, Ruben Ostlund, bracia Dardenne, James Gray, Claire Denis, Park Chan-wook, Kelly Reichard, David Cronenberg i - co ważne - polski reprezentant w osobie Jerzego Skolimowskiego.

Jerzy Skolimowski przyjedzie do Cannes z filmem o tajemniczym tytule Eo (w polskiej wersji będzie to Io, czyli chodzi o dźwięk wydawany przez osła). Film jest opisywany jako historia prostego osiołka, zaczynająca się w polskim cyrku, a kończąca we włoskiej rzeźni. Czytamy na sfp.org.pl, że zwierzę jest przekazywane z rąk do rąk. Spotyka na swej drodze zarówno ludzi dobrych, jak i złych. Ma być to filmowa alegoria, opowiadającą o losach prostego osiołka w coraz bardziej zawiłej współczesności. W obsadzie są m.in. Sandra Drzymalska, Mateusz Kościukiewicz i Tomasz Organek.

Cannes 2022 - konkurs główny

The Almond Tree, reż. Valeria Bruni Tedeschi

Holy Spider, reż. Ali Abbasi

Crimes Of The Future, reż. David Cronenberg

Stars At Noon, reż. Claire Denis

Frère Et Soeur, reż. Arnaud Desplechin

Tori And Lokita, reż. Jean-Pierre and Luc Dardenne

Armageddon Time, reż. James Gray

Close, reż.Lukas Dhont

Broker, reż. Hirokazu Kore-eda

RMN, reż. Cristian Mungiu

Triangle Of Sadness, reż. Ruben Ostlund

Showing Up, reż. Kelly Reichardt

Decision To Leave, reż. Park Chan-wook

Nostalgia, reż. Mario Martone

Tchaikovski’s Wife, reż. Kirill Serebrennikov

Boy From Heaven, reż. Tarik Saleh

Leila’s Brothers, reż. Saeed Roustaee

Eo, reż. Jerzy Skolimowski

Cannes 2022 - Un Certain Regard

Natomiast w konkursie Un Certain Regard powalczy film Silent Twins w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. Główne role grają Letitia Wright i Tamara Lawrance.

Les Pires, reż. Lisa Akoka, Romane Gueret

Burning Days, reż. Emin Alper

Metronom, reż. Alexandru Belc

All The People I’ll Never Be, reż. Davy Chou

Sick Of Myself, reż. Kristoffer Borgli

Domingo And The Mist, reż. Ariel Escalante Meza

Plan 75, reż. Hayakawa Chie

Beast, reż. Riley Keough, Gina Gammell

Corsage, reż. Marie Kreutzer

Butterfly Vision, reż. Maksim Nakonechnyi

The Silent Twins, reż. Agnieszka Smoczyńska

The Stranger, reż. Thomas M Wright

Joyland, reż. Saim Sadiq

Rodeo, reż. Lola Quivoron

Godland, reż. Hlynur Palmason