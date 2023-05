Cannes 2023 - nagrody rozdane. Złota Palma dla francuskiego filmu Anatomy of a Fall

fot. Les Films Pelléas // Les Films de Pierre

76. edycja Festiwalu Filmowego w Cannes dobiegła końca. Najważniejszą nagrodę, czyli Złotą Palmę odebrała francuska reżyserka Justine Triet za film Anatomy of a Fall (Anatomie d'une chute). To film, który opowiada o małżeństwie przeżywającym poważny kryzys po wypadku, któremu uległ ich jedyny syn. Pewnego dnia Samuel zostaje znaleziony martwy w okolicach domu, a jego żona Sandra zostaje oskarżona o spowodowanie jego śmierci. W głównej roli wystąpiła Sandra Hüller. Recenzję Anatomy of a Fall możecie przeczytać pod tym linkiem.

Grand Prix zdobył film Strefa interesów w reżyserii Jonathana Glazera. Warto dodać, że produkcję kręcono w Polsce, a za zdjęcia odpowiadał operator Łukasz Żal (Zimna wojna, Ida). Nagrodę Jury otrzymał fiński komediodramat Fallen Leaves od Akiego Kaurismäkiego. Z kolei za reżyserię został nagrodzony Anh Hung Tran za Le Passion de Dodin Bouffant, a najlepszym scenarzystą okazał się Yûji Sakamoto za film Monster. Najlepszym aktorem podczas festiwalu został Kôji Yakusho (Perfect Days) a aktorką - Merve Dizdar (Kuru Otlar Üstüne).

Poniżej zobaczcie pełną listę laureatów.

foto. materiały prasowe

CANNES 2023 - ZWYCIĘZCY

ZŁOTA PALMA

Anatomy of a Fall, reż. Justine Triet

GRAND PRIX

Strefa interesów, reż. Jonathan Glazer

NAGRODA JURY

Fallen Leaves, reż. Aki Kaurismäki

REŻYSERIA

Anh Hung Tran - Le Passion de Dodin Bouffant

AKTOR

Kôji Yakusho - Perfect Days

AKTORKA

Merve Dizdar - Kuru Otlar Üstüne

SCENARIUSZ

Yûji Sakamoto - Monster

CAMERA D'OR

Bên trong vỏ kén vàng, reż. Phạm Thiên Ân

ZŁOTA PALMA DLA FILMU KRÓTKOMETRAŻOWEGO

27, reż. Flóra Anna Buda

NAGRODA JURY EKUMENICZNEGO

Perfect Days - Najlepszy film

The Old Oak - Wyróżnienie

Przypomnijmy, że Harrison Ford otrzymał od organizatorów honorową Złotą Palmę. Wyróżnienie wręczyła mu Iris Knobloch, czyli dyrektor Festiwalu Filmowego w Cannes.