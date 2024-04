Cannes 2024 - ogłoszono uczestników konkursu głównego. Francis Ford Coppola i Yorgor Lanthimos powalczą o Złotą Palmę

fot. materiały prasowe

Ogłoszono już zestawienie filmów z konkursu głównego i nie tylko. Festiwal w Cannes to jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń w świecie kina. Festiwal potrwa od 14 do 25 maja 2024 roku. Jest to już 77. edycja festiwalu, gdzie o główną nagrodę zmierzy się ze sobą 19 pozycji filmowych.

Wśród szeroko rozpoznawalnych osobistości, które zaprezentują tam swoje dzieła znajdzie się m.in. Yorgos Lanthimos z Kinds of Kindness, w którym gra Emma Stone po ostatnim zdobyciu Oscara, również po współpracy z reżyserem, ale też David Cronenberg, Paul Schrader, Andrea Arnold czy Ali Abbasi. W oficjalnej selekcji konkursowej weźmie też udział Francis Ford Coppola ze swoim wymarzonym Megalopolis, a poza konkursem znajdą się produkcje Kevina Costnera czy George'a Millera.

Poniżej znajduje się pełna lista z podziałem na selekcje:

Cannes 2024 - lista uczestników konkursu głównego

OFICJALNA SELEKCJA KONKURSOWA

The Apprentice - reż. Ali Abbasi

Motel Destino - reż. Karim Ainouz

Bird - reż. Andrea Arnold

Emilia Perez - reż. Jacques Audiard

Anora - reż. Sean Baker

Megalopolis - reż. Francis Ford Coppola

The Shrouds - reż. David Cronenberg

The Substance - reż. Coralie Fargeat

Grand Tour - reż. Miguel Gomes

Marcello Mio - reż. Christophe Honore

Caugh by the Tides - reż. Jia Zhang-Ke

All We Imagine As Light - reż. Payal Kapadia

Kinds of Kindness - reż. Yorgos Lanthimos

L'Amour Ouf - reż. Gilles Lellouche

Wild Diamond - reż. Agathe Riedinger

Oh Canada - reż. Paul Schrader

Limonov - The Ballad - reż. Kirill Serebrennikov

Parthenope - reż. Paolo Sorrentino

The Girl with The Needle - reż. Magnus von Horn

POKAZY POZAKONKURSOWE

Furiosa - reż. George Miller

Horyzont. Rozdział I - reż. Kevin Costner

She's Got No Name - reż. Peter Ho-Sun Chan

Rumours - reż. Evan Johnson, Galen Johnson, Guy Maddin

UN CERTAIN REGARD

Norah – Tawfik ALZAIDI

The Shameless– reż. Konstantin Bojanov

Le Royaume – reż. Julien Colonna

Vingt Dieux! – reż. Louise Courvoisier

Who Let The Dog Bite? – reż. Lætitia Dosch

Black Dog – reż. Guan Hu

The Village Next to Paradise – reż. Mo Harawe

September Says – reż. Ariane Labed

L'historie de Souleymane – reż. Boris Lojkine

The Damned – reż. Roberto Minervini

On Becoming a Guinea Fowl– reż. Rungano Nyoni

My Sunshine – reż. Hiroshi Okuyama

Santosh – reż. Sandhya Suri

Viet and Nam – reż. Truong Minh Quý