George Lucas otrzyma Honorową Złotą Palmę. Już od THX-1138 festiwal w Cannes "zajmuje szczególne miejsce w jego sercu"

George Lucas podczas 77. Festiwalu Filmowego w Cannes, a dokładnie 25 maja 2024 roku, otrzyma Honorową Złotą Palmę za całokształt kariery. Przy ogłoszeniu zwycięzcy pochwalono go za "zbudowanie hollywoodzkiego imperium poprzez dziewięć odcinków sagi – z których cztery sam wyreżyserował” oraz za "niesłabnącą pasję do technologii", dzięki której stał się „jednym z pionierów branży efektów wizualnych”.

Jak przyznał sam George Lucas:

Festiwal w Cannes zawsze zajmował szczególne miejsce w moim sercu. Byłem zaskoczony i podekscytowany, gdy mój pierwszy filmzostał wybrany do tego, by pokazać go w nowym programie dla początkujących reżyserów, nazwanym Directors’ Fortnight. Od tego czasu wielokrotnie wracałem na festiwal w takich rolach jak scenarzysta, reżyser i producent. Jestem naprawdę zaszczycony tym szczególnym uznaniem, które wiele dla mnie znaczy.