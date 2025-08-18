Reklama
NVIDIA na Gamescom 2025: granie w chmurze, AI i grafika rodem z przyszłości

Na pokazie przed rozpoczynającymi się jutro największymi targami gier w Europie NVIDIA pokazała, że przyszłość gamingu może leżeć w chmurze.
Na pokazie przed rozpoczynającymi się jutro największymi targami gier w Europie NVIDIA pokazała, że przyszłość gamingu może leżeć w chmurze.
Marcin Sikora
Marcin Sikora
Marcin Sikora
Marcin Sikora
NVIDIA app
Najbogatsza korporacja świata zapowiedziała największą w swej historii aktualizację usługi GeForce NOW, nowe możliwości AI w ramach Project G-Assist, rozwój platformy RTX Remix dla modderów oraz kolejne gry wspierające DLSS 4 i ray tracing.

GeForce NOW w erze Blackwell – RTX 5080 w chmurze!

Największą nowością jest wprowadzenie architektury NVIDIA Blackwell do usługi GeForce NOW, co oznacza moc układów GeForce RTX 5080 w strumieniowaniu gier.

Wprowadzenie architektury NVIDIA Blackwell, jednej z najważniejszych innowacji w dziedzinie grafiki komputerowej na świecie, do GeForce NOW stanowi największy skok w historii gier w chmurze. Dzięki Blackwell GeForce NOW oferuje jeszcze bardziej oszałamiającą grafikę, najszybszą liczbę klatek na sekundę i znikome opóźnienia, dzięki czemu każde urządzenie można przekształcić w wysokiej jakości sprzęt do gier, który dorównuje niemal wszystkim innym produktom dostępnym obecnie na rynku.
– powiedział Jensen Huang, założyciel i dyrektor generalny firmy NVIDIA.

Wyobraź sobie, że odpalasz nowego Dooma na laptopie biurowym, telewizorze albo nawet Steam Decku – i wszystko działa w najwyższej dostępnej rozdzielczości i bardzo płynnie. Brzmi jak science-fiction? Dzięki nowej architekturze Blackwell w serwerach usługi GeForce NOW już wkrótce stanie się to rzeczywistością.

  • Streaming w maksymalnie 5K@120 fps dzięki wykorzystaniu DLSS 4 Multi-Frame Generation.
  • Obsługa nawet 360 fps w rozdzielczości 1080p z NVIDIA Reflex i opóźnieniami na poziomie 30 ms.
  • Nowy tryb Cinematic Quality Streaming z HDR 10-bit, próbkowaniem obrazu 4:4:4 i bitrate do 100 Mbps.

Do usługi grania w chmurze w dniu premiery trafią m.in. takie nadchodzące hity, jak: Borderlands 4, Call of Duty: Black Ops 7, The Outer Worlds 2, czy Dying Light: The Beast od Techlandu i Cronos: The New Dawn od Bloober Team.

fot. NVIDIA

Cena usługi pozostaje bez zmian, a dostęp do wszystkich możliwości, które wprowadzi architektura Blackwell z mocą układów GeForce RTX 5080 daje najwyższy pakiet GeForce Ultimate kosztujący 109 zł miesięcznie. Niby niemało, ale sama cena karty GeForce RTX 5080 to koszt około 5000 zł, czyli blisko czterech (!) lat grania poprzez GeForce NOW Ultimate. A biorąc pod uwagę, że przez ten czas nie będziemy musieli martwić się o upgrade sprzętu i najpewniej nastąpi też upgrade do kolejnej generacji kart RTX, wygląda to na całkiem dobry interes.

Project G-Assist – AI asystent dla każdego gracza

Każdy gracz zna ten ból: sterowniki, ustawienia graficzne, fps, temperatury… Trochę tego jest. Tutaj na scenę wchodzi Project G-Assist – asystent AI, który działa na wszystkich kartach RTX z co najmniej 6 GB VRAM.

Komendą głosową lub tekstową sprawdzimy wydajność komputera, zoptymalizujemy ustawienia gry, a nawet zmienimy podświetlenie klawiatury. Brzmi jak magia, ale to działa – i to coraz lepiej, bo nowy model AI zużywa też o 40% mniej pamięci RAM.

Co więcej, NVIDIA otworzyła Plug-In Hub, gdzie społeczność tworzy dodatki do asystenta. Można tam znaleźć np. Omniplay, który wyciąga lore gry z wiki podczas grania, czy narzędzie generujące grafiki AI w locie.

fot. NVIDIA

Klasyki w RTX-owej odsłonie

NVIDIA nie zapomina o fanach retro. Dzięki platformie RTX Remix stare gry dostają nowe życie. Wyobraźcie sobie Painkillera, Half-Life 2 czy Need for Speed: Underground z pełnym ray tracingiem i fotorealistycznymi teksturami.

Podczas Gamescom firma ogłosiła też nowy system cząsteczek, który pozwoli modderom dodać realistyczne efekty ognia, dymu czy magii do ponad 160 gier. To może być druga młodość dla wielu klasyków.

DLSS 4 i ray tracing w największych premierach

Już ponad 175 gier wspiera DLSS 4, czyli sztuczną inteligencję, która generuje dodatkowe klatki obrazu. Efekt? Gry działają płynniej, wyglądają lepiej i… zużywają mniej mocy.

Borderlands 4, Hell Is Us, Fate Trigger z obsługą DLSS 4 Multi-Frame Generation, a Resident Evil Requiem i Directive 8020 z path tracingiem oraz Phantom Blade Zero, PRAGMATA i The Outer Worlds 2 z ray tracingiem.

I to wszystko trafi też oczywiście do usługi grania w chmurze GeForce NOW.

fot. NVIDIA

Bonus dla fanów Borderlands

Aby uczcić premierę Borderlands 4, NVIDIA przygotowała specjalny bundle – przy zakupie kart RTX 5090, 5080, 5070 Ti i 5070 lub laptopów z serii RTX 50 gracze otrzymają grę oraz dodatek The Gilded Glory Pack.

Gaming przyszłości

NVIDIA chce, żebyśmy grali wszędzie, z lepszą grafiką niż kiedykolwiek i w asyście AI, które samo ogarnie trudniejsze ustawienia. Architektura Blackwell, DLSS 4, Project G-Assist i RTX Remix wyznaczają kierunek, w którym zmierza gaming: większa dostępność, sztuczna inteligencja na każdym kroku i coraz lepsza grafika nawet w klasykach sprzed lat.

Źródło: Opracowanie własne/Informacja prasowa Nvidia

Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

